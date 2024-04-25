Новые требования к проверкам отелей не скажутся на ценах

Вадим Прасов и Александр Курносов заявили НСН, что некоторые отели могут потерять звезду, но понижения цен в таком случае не будет.

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Новые требования к организациям, которые занимаются классификацией отелей, не повысят и не понизят цены на размещение для туристов, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в интервью НСН. Он отметил, что процесс проверки станет более прозрачным.

Разработанные Минэкономики и Росаккредитацией новые требования к аккредитации организаций, занимающихся классификацией гостиниц, вызвали опасения регионального бизнеса. Они предупреждают, что это приведет к уходу с рынка 98% профильных игроков. Отельеры видят риски монополизации сегмента в случае принятия новых правил, пишет «Коммерсант».

«Повышаются требования к аккредитованным компаниям. Возможно, их останется штук 20, когда сейчас около 200. Опасения у отельеров в данном случае в том, кто будет осуществлять эту классификацию. Сегодня аккредитованные компании очень разные: от профессиональных до относительно случайных. Некоторым участникам рынка определенные требования будет сложно исполнить. Возможно, придется объединиться», - отметил он.

По его словам, отель тратит на прохождение классификации около 100 тысяч рублей за три года, подобные затраты никак не влияют на конечную цену для потребителя.

«Чтобы классификация стала прозрачной, главное не переусердствовать с этим. Многие относятся к этому как к технической процедуре. Сложно сказать, что весь рынок высказывает опасения. Новый подход никак не скажется на ценах в отелях. Цена – это рыночный инструмент. Если есть спрос – цена будет расти. Процедура классификации стоит для отеля в четыре звезды 100 тысяч рублей, это на три года. Разделите это на количество дней в году, на количество номеров, это никак не скажется на цене, это около 20 копеек в день», - заключил он.

С ним согласился вице-президент АТОР Александр Курносов, который считает, что туристы не пострадают из-за новых требований в отрасли. При этом понижения цен при сокращении «звезд» отеля тоже ждать не стоит.

«Есть определенные требования, которые гостиницы должны выполнить. На наш взгляд, это не приведет к уходу с рынка значительного количества гостиниц и игроков. Требования достаточно давно известны, многие могли подготовиться. Если кто-то не будет соответствовать пяти звездам, станут «четверкой» и так далее. Для потребителя это скорее плюс, так как более понятные и прозрачные требования. Пересмотр стоимости будет зависеть не от звездности отеля, а от уровня спроса и предложения. Если гостиница востребована, она будет востребована и дальше. Если кто-то берет номера за 20 тысяч рублей, такая цена и сохранится», - подытожил собеседник НСН.

В России наблюдается нехватка отелей и гостиниц на всех туристических направлениях, путешественники этим летом могут столкнуться с овербукингом, заявил ранеепрезидент Союза туристических агентств Сергей Голов «Радиоточке НСН». Он отметил, что спасает ситуацию только частный сектор, который завышает цены в разы.