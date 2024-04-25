Туристы жалуются на резко подорожавший отдых на Байкале

Подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратила внимание на подорожавший отдых на Байкале: «Лечу летом в Иркутск, решили семьей скататься на Ольхон. Дешевле 40 тыс. на 3 дня мы ничего не нашли, и на август-сентябрь уже мест нет… Кошмар, реально в Таиланд дешевле».

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Мы проверили – цены действительно кусаются: летом стоимость размещения в наиболее комфортабельных отелях на Ольхоне в 1,5–2 раза выше, чем сейчас. Например, если в мае арт-номер с двуспальной кроватью в гостинице «Порт Ольхон» можно забронировать за 4–8 тыс. руб. в сутки в зависимости от даты, то в июле придется выложить уже 10–20 тыс. руб. Завтрак включен. В четырехзвездочном отеле Villa Malina летом придется заплатить от 17 тыс. руб. за двухместный номер с завтраком, а BaikalWood Eco Lodge & Spa 3* предлагает остановиться за 15 тыс. руб. Примерно столько же будет стоить размещение в отеле «Байкал-Хан Ольхон».

Туроператоры высоким ценам не удивляются.

«На Байкале спрос растет быстрее предложения, а количество гостиниц, особенно на Ольхоне, ограничено. Там особо охраняемая природная зона, одновременно может находиться 2500 человек в сутки», – рассказал TourDom.ru руководитель компании «Байкалов» Анатолий Казакевич.

При этом Ольхон пользуется особенной популярностью – в июле и августе спрос такой, что в ожидании парома можно простоять несколько часов. Хотя на Байкале много других красивых мест, где можно остановиться дешевле.

«Цены разные. Возле Иркутска, например, гостиница в живописной локации – 6500 руб. в сутки, да и за 1 тыс. руб. можно найти варианты», – добавил Казакевич.

При этом, несмотря на растущий спрос и ограниченность вариантов размещения, дефицита номеров на лето пока не наблюдается. Судя по данным агрегаторов, номера есть и в дорогих отелях на Ольхоне, и в более простеньких гостевых домах (стоимость ночи там 5–8 тыс. руб.). Правда, как предупреждают туристы, нужно быть готовым к коммунальным неудобствам.

Ранее мы писали, что в наступающем сезоне на Байкале стоит ожидать больше гостей из Китая, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Иностранные туристы уже активно бронируют места на турбазах. Причем наибольшей популярностью пользуется остров Ольхон.