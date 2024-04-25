«Таврия» готовится к первому рейсу в Крым из Санкт-Петербурга

Плюс один поезд в Евпаторию поедет из Санкт-Петербурга уже послезавтра – 27 апреля «Таврия» возвращается на пути. Редакция выяснила, какое у него расписание и сколько стоит билет.

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Время в пути составляет 42 часа. Поезд идет из Питера в 19:26 и делает остановки в Твери, Рязани, Воронеже и Ростове-на-Дону. На вокзал в Евпаторию он прибудет через день после выезда, в 13:30. В обратную дорогу «Таврия» отправится в 17:55 и высадит пассажиров через сутки с небольшим, в 12:57, такие поездки появятся с 29 апреля.

В 2024-м поезд начнет совершать рейсы ежедневно, а не через день, как было в прошлом году. Зато традиционно к составу станут прицеплять вагоны для беспересадочного проезда по маршруту Псков – Великий Новгород – Евпатория. Это будут делать 2–3 раза в неделю.

Поговорим о комфорте. Пассажирам предложат плацкарт классов 3Б и 3Э - они отличаются тем, что во втором варианте нельзя провозить животных. Билет с бельем на 31 мая стоит 7010 руб.

Также в составе поезда есть купейные вагоны 2Э и 2К. В первом в стоимость включены дорожный набор и питание и установлены урны для раздельного сбора отходов. Проезд на верхней полке в нем обойдется в 17 615 руб., а на нижней – в 19 374. Впрочем, отказавшись от еды, существенно сэкономить не получится – 31 мая билет на второй ярус в 2К стоит 16 139 руб., а нижние места уже раскуплены.

Еще зимой питерцы просили увеличить количество поездов в Крым. Пассажиры обратили внимание, что через этот город на курорты добирается весь север страны. В ответ перевозчик пообещал рассмотреть запуск дополнительных поездов, если будет такая возможность.