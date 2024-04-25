В Кирове прошел первый туристический конгресс "Ворота русского Севера"

Более 400 представителей туристической индустрии из десятков российских регионов собрались в Кирове, чтобы обсудить проблематику быстрорастущей отрасли и познакомиться с туристическим потенциалом Вятки.

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Открывшийся 23 апреля 2024 года Всероссийский туристический конгресс "Ворота русского Севера" изначально рассматривался его организаторами в качестве своеобразного пролога к празднованию 650-летия Кирова. Организаторы юбилейных акций решили показать свои наработки экспертам из сферы туризма, услышать их предложения и замечания, которые помогли бы сделать праздничные мероприятия действительно запоминающимися как для горожан, так и для гостей города.

Уже на этапе подготовки стало понятно, что профессиональное сообщество заинтересовано в рассмотрении и обсуждении целого ряда отраслевых вопросов. Часть из них была поставлена на вводной пленарной сессии. Насколько эффективен для представителей отрасли акцент на событийном туризме? Является ли мифотворчество допустимым элементом маркетинговой стратегии при продвижении того или иного продукта? Эти и другие острые для специалистов темы так или иначе найдут свое отражение как на 14 сессиях, так и в рамках неформального общения профессионалов туристической индустрии.

Помимо дискуссионной части на площадке конгресса были подписаны два соглашения, нацеленных на развитие туристического потенциала региона. Первое из них предполагает вступление города Вятские Поляны в Ассоциацию малых туристических городов России. АНО "Мастерская гостеприимства" и Вятский государственный агротехнологический университет договорились совместно работать над программами по аграрному и экологическому туризму.

Председатель координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты РФ Андрей Максимов подчеркнул актуальность конгресса, отметив, что все больше россиян открывают для себя, для путешествий регионы, которые прежде не звучали среди "туристических магнитов".

- Такие места сохраняют аутентичность, доступные цены и пока не перегружены потоком посетителей. Кировская область, Вятский край - один из таких регионов. Сегодня это хорошее место, чтобы собраться, обсудить общероссийские тренды развития туриндустрии, отработать технологии и решения.

На Вятке наращивание пока невысокого туристического потока считают скорее задачей, которую хотят решить, преодолев целый ряд объективных трудностей. Например, уже на этапе подготовки к 650-летнему юбилею Кирова стало понятно, что номерной фонд города в дни празднования будет работать с очень высокой нагрузкой. Понятно, что в течение нескольких месяцев построить и запустить современный отель практически невозможно. Но руководство региона решило заняться этим вопросом с прицелом на будущее.

Региональное правительство ведет активный поиск партнеров, готовых расширять свои гостиничные сети создания на Вятке как городских, так и загородных спа-отелей. Буквально в преддверии конгресса Киров посетили высокопоставленные представители Cosmos Hotel Group, которым показали площадки, на которых возможно размещение новых кировских гостиниц.

В рамках конгресса губернатор Кировской области Александр Соколов сделал особый акцент на том, что Вятка находится на стыке очень разных историко-культурных регионов и сочетает в себе уникальный дух русского Севера, особенности промышленных городов Урала, национальный колорит Среднего Поволжья. Благодаря этим контактам за столетия в центре региона сформировался особый, уникальный вятский менталитет. Следовательно, Кировская область может стать интересной для путешественников из других регионов страны.

- Внутренний туризм в России будет расти. Я в этом уверен на 100 процентов. Мы сейчас заново открываем для себя собственную страну. Поэтому представители индустрии заинтересованы в создании новых маршрутов. Киров в этом контексте имеет очень хороший потенциал хотя бы потому, что он не раскручен. А у нас есть что предложить и что показать, - заявил глава региона.

Комментарии участников конгресса

Танзиля Агишина, заместитель гендиректора по развитию туризма Елабужского государственного музея-заповедника (Елабуга)

- Я первый раз в Кирове, город очень приятно удивил, внешне очень ухоженный приятный вид, идет реставрация исторических зданий, много объектов культурного наследия, - я, честно, ехала сюда с другим настроем, слышала отзывы от людей, которые посещали Киров несколько лет назад. Сегодня Киров очень красив, а выступления наших коллег просто поразили - оказывается, надо в Киров ехать, и не на один день! Есть куда сходить, есть что посмотреть, и такое разнообразие турпродукта удивляет. Спасибо огромное, что вы развиваете сферу и приглашаете в такой красивый город Киров.

Наталья Ларионова, Парк сказок "Детское бюро путешествий" (Екатеринбург).