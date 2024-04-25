Турпоток на горнолыжные курорты России в сезоне 2023-2024 вырос более чем на 12%

Масштабное событие, собравшее тысячи любителей горнолыжного туризма GrelkaFest в Шерегеше, стало своего рода закрытием официального зимнего горнолыжного туристического сезона. Представители туристической индустрии на площадке ТАСС озвучили предварительные итоги сезона. Согласно информации, которую озвучил Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач, туристический поток вырос на 12,6% относительно прошлого года ис оставил 8млн человек, в текущем сезоне было открыто 50 км новых трасс.

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По словам представителя Минэкономразвития РФ, для того чтобы сохранить динамику роста туристического потока и удовлетворить спрос отечественных туристов на качественный продукт, государство продолжит инвестировать в развитие инфраструктуры горнолыжных курортов. Так нынешнем зимнем сезоне 2023-24 года господдержку получили девять проектов в сфере горнолыжного туризма. На создание инфраструктуры было суммарно выделено более 31 млрд рублей.

Лидерами по количеству туристов, посетивших горнолыжные курорты, стали Южный федеральный округ, порядка 2 млн туристов, Сибирский федеральный округ - 1,7 млн туристов, и Северо-Кавказский федеральный округ - 1,5 млн туристов.

«Горнолыжные комплексы в этих трех макрорегионах принимают более 60% от 8 млн горных туристов», - пояснил Гендиректор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов.

Одним из самых значительных результатов сезона стал выход горнолыжного курорта Шерегеш на уровень 1млн туристов.

Ранее мы уже писали, что согласно рейтингу Центра интернет исследований (ЦИИ) туристический кластер Шерегеш, с большим отрывом возглавил топ-10 наиболее инвестиционно привлекательных горнолыжных курортов России.

Команда Сергея Цивелёва делает серьёзную ставку на развитие данной территории. Уже сейчас Шерегеш является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов России, и безусловным лидером по посещаемости в восточной части страны от Урала до Дальнего Востока.

«В общем объеме туристического потока в регион более 70% приходится горнолыжный туризм. То есть две трети гостей целенаправленно приезжают на горнолыжные курорты Шерегеша ради отличных трасс и знаменитого снега-«пухляка» - ответила нашему изданию пресс-служба губернатора Кузбасса.

Так же по информации министерства экономического развития Кузбасса на территории туристического кластера «Шерегеш» реализуется более половины всех масштабных инвестиционных проектов региона. До 2035 года планируется привлечь более 172 миллиардов рублей частных инвестиций, и создать более 10 тысяч новых рабочих мест. Увеличить мощность курорта до 345 км горнолыжных трасс. Для выполнения амбициозных планов в регионе создана особая экономическая зона «Горная Шория» для привлечения инвесторов.

«Наша цель – создать всесезонный, экологичный и технологичный курорт мирового уровня» - пояснили в пресс-службе Сергея Цивелёва.

Значительные инвестиции в развитие инфраструктуры привлечет и горнолыжный курорт «Архыз», так же вошедший в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности горнолыжных курортов России. Так дирекцией курорта заявлено увеличение номерного фонда до 8тыс мест, а мощности трасс до 57 км к 2030 году. Объем инвестиций составит порядка 40 млрд рублей.

В правительстве Алексея Текслера, губернатора Челябинской области, где расположен второй в рейтинге инвестиционной привлекательности курорт «Солнечная долина», не в полном объёме, но все же пояснили, что в планах на 2024-2025 год предусмотрены инвестиции в развитие инфраструктуры курорта в сумме 1,5 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство канатной дороги и 4 отелей.

Перед туристической отраслью на ближайшие пять лет Президентом России, поставлена амбициозна задача, выйти на уровень 5% ВВП. В этой связи важно чтобы и бизнес, и власти регионов были готовы к реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма.