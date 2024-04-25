Эксперт рассказала, что посмотреть в Йошкар-Оле

Екатерина Скулкина, актриса, резидент Comedy Woman телеканала ТНТ.

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Йошкар-Ола — это место, в котором прошло мое детство: прожила я здесь 19 лет. Это интересный, небольшой, чистый и милый город.

Там живут замечательные, добрые, отзывчивые люди с большим сердцем и душой. В Йошкар-Оле много красивых мест, которые можно посетить.

Например, мое детство прошло прямо в центре — на бульваре Чавайна. Это пешеходная зона, которая всегда была первой среди самых красивых, на мой взгляд, улиц города. Еще есть парк, тоже очень приятный!

Конечно, мое детство прошло в этих местах, поэтому я вспоминаю о них с большим теплом и трепетом. Всем туристам я точно рекомендую посетить набережную, которую называют Брюгге. Строить ее начали, как раз когда я уехала в Казань для обучения в институте. Сегодня я регулярно слышу от людей, которые приезжают погостить в Йошкар-Олу и посмотреть этот город, что на набережной Брюгге очень красиво.

Сама тоже ее видела: невероятно симпатичное место! Йошкар-Ола — очень зеленый город. Кроме того, здесь практически везде вкусно готовят, в любом ресторане. Говоря о знаковых местах, не могу не упомянуть невероятные часы «12 апостолов» на Патриаршей площади. Как можно понять из названия — тематика у них православная.

Очень завораживающее зрелище: каждые три часа, начиная с 9 утра, на этих часах начинают двигаться фигурки, показывая представление, рассказывающее о входе Иисуса в Иерусалим. Я такой красоты больше нигде не видела. Есть еще интересные места, которые навряд ли туристы смогут найти в других городах нашей страны.

О Йошкар-Оле у меня только теплые, добрые воспоминания. К сожалению, я уже очень давно там не была, но это обязательно какнибудь исправлю!