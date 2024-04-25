Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в майские праздники

Россияне назвали города, которые они выбрали для путешествий на майские праздники. Самыми популярными направлениями для семейного отдыха с детьми и людей старшего поколения названы Санкт-Петербург (32%), Москва (30%), регионы Русского Севера, курорты Северного Кавказа, а также маршруты по "Золотому кольцу России", следует из результатов исследования НПФ "БУДУЩЕЕ". Опрос есть в распоряжении "Российской газеты".

Большинство россиян (76%) ответили, что заранее запланировали путешествия на майские праздники. Еще 24% респондентов планируют определиться с маршрутом накануне праздничных дней или вовсе останутся дома.

При этом, чуть меньше половины опрошенных россиян (40%) собираются в путешествие на собственном автомобиле, еще 19% готовы отправиться в дорогу на поезде или автобусе, 18% - на самолете. Меньше всего респондентов (3%) выбирают в качестве транспорта теплоход.

Опрошенные также оценили планируемые расходы на майские путешествия. Почти треть респондентов (31%) намерена уложиться в 20 - 30 тыс. рублей с учетом стоимости билетов и проживания. Еще 18% россиян готовы увеличить сумму затрат на отдых до 30 - 50 тыс. рублей. Чуть меньше граждан (17%) называют комфортной сумму расходов от 10 до 20 тыс. рублей на человека. И лишь 12% опрошенных готовы потратить на майские путешествия более 100 тыс. рублей на одного человека.

Самыми популярными направлениями на эти майские праздники стали Москва (32%) и Санкт-Петербург (31%). 30% респондентов отметили города Русского Севера, среди которых чаще всего называли Архангельск, Петрозаводск, Псков, Вологда и Великий Новгород. Города и курорты Северного Кавказа выбрали 27% респондентов, в этом направлении респонденты чаще всего называли Ставрополь, Махачкалу, Грозный, Минеральные воды. 18% планируют путешествия на Дальний Восток и хотят посетить Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск.

При этом на вопрос "Какие направления можно назвать наиболее комфортными для отдыха с детьми" респонденты назвали Санкт-Петербург (32%), Москву (31%), Сочи (25%), Калининград (20%). 21% респондентов считает комфортной поездку с детьми на Байкал, называя в этом направлении такие города как Иркутск и Улан-Удэ.

Самыми комфортными городами для возрастных туристов - пенсионеров, по мнению участников опроса, стали локации по маршруту "Золотого кольца России" (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Углич, Ярославль, Суздаль и т.д), их суммарно отметили 34% опрошенных. В ТОП-направлений для туристов пенсионного возраста вошли Кисловодск и Пятигорск - их назвали 29% опрошенных.

При этом 18% россиян среди городов для путешествий как с детьми, так и с пожилыми родственниками назвали Казань, Нижний Новгород и Волгоград.