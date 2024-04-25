За 10 лет в Крыму построено 70 новых гостиниц и санаториев разной категории (от 3 до 5 звёзд) общей номерной ёмкостью 4000 номеров. В прошлом году появилось 13 новых отелей на 400 номеров. Об этом рассказал министр курортов полуострова Вадим Волченко, подводя итоги развития туриндустрии региона:

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«Отдельно нужно отметить новый проект, вошедший в президентские поручения – «Пять морей и озеро Байкал». Это большая серьезная история – больше 5 тысяч номеров, больше 4 тысяч рабочих мест, огромный объем благоустраиваемой пляжной территории. Там прекрасные пляжи. 45 гектаров благоустроенных пляжей понадобится. Самая большая променадная часть, самая большая набережная в Российской Федерации, порядка 20 километров, в итоге, будет там же построена».

Волченко также отметил, что в Крыму развивается не только популярный средний сегмент отелей, но и премиальный, в котором есть отели, получившие всевозможные междунарожные призы.