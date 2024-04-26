Каждый десятый россиянин планирует путешествие на майские праздники

Около 12% опрошенных россиян планируют отправиться в путешествие на майские праздники, 27% респондентов будут работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (материл есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам опроса, каждый десятый россиянин (12,1%) собирается в путешествие во время майских выходных. Еще 20,9% планируют навестить родственников или друзей. Каждый четвертый (24,2%) проведет выходные на даче, а 16,9% останутся дома. Работать в майские праздники будут 27,0% опрошенных.

Брать дополнительные выходные дни в этот период большинство россиян (56%) не планируют, предпочитая сохранить оклад. Однако 17,1% собираются взять на майские праздники полноценный отпуск, добавив к общим нерабочим дням несколько дополнительных по своему желанию.

Из тех, кто планирует путешествие на майские праздники, 35,2% намерены потратить на поездку от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Еще 32,4% планируют уложиться в бюджет до 10 тыс. рублей, а 16,8% закладывают на отпуск от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. "Каждый десятый (10,8%) считает, что поездка обойдется ему в сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. А вот потратить на отпуск во время майских праздников более 100 тыс. рублей готовы лишь 4,8% россиян", - отмечается в материалах.

При этом ограничиться тратами в рамках собственных средств планирует только каждый пятый (22,8%).

В опросе, который длился с 15 по 23 апреля, участвовали более 1,5 тыс. человек из разных городов РФ.