Пермский край планирует сохранить турпоток не ниже 1 млн человек

Турпоток в Пермский край может составить по итогам 2024 года около 1 млн человек за счет развития внутреннего туризма, в том числе экологического, семейного и промышленного. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский.

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"За 2023 год, [когда регион праздновал 300-летие Перми] и событийные мероприятия [шли] все лето, туристический поток превысил 1 млн [человек], [составив, по предварительным данным,] около 1,2 млн [человек]. В 2024 году турпоток будет меньше, но мы надеемся, что он [достигнет] 1 млн и в дальнейшем планка не будет падать. В целом есть тенденция увеличения турпотока, индустрия развивается последние 4-5 лет. Практически все туроператоры после пандемии переключились на развитие въездного туризма, переформатировались на туры по региону", - сказал Тиминский в ходе первого всероссийского туристического конгресса "Ворота русского севера" в Кирове.

Он отметил, что в регионе активно развиваются несколько направлений туризма.

"Это экологический, детский, семейный, промышленный, гастрономический туризм. Круизный [туризм показал рост турпотока] на 25% к 2023 году. Также у нас работает 21 горнолыжный центр", - рассказал собеседник агентства.

На рост турпотока работает и киноиндустрия. В Пермском крае сняли некоторые фильмы, например "Географ глобус пропил", "Сердце Пармы", "Чук и Гек", "По щучьему велению", сериал "Территория" и другие. Также, по словам Тиминского, в 2024 году в Пермском крае возобновятся вертолетные путешествия как в труднодоступные локации в пределах края, так и по направлению к плато Маньпупунер (столбы выветривания) в Республике Коми.

Первый Всероссийский туристический конгресс "Ворота Русского севера" в Кирове проходил 23 и 24 апреля. В Киров приехали более 400 представителей туриндустрии из более чем 30 регионов страны, спикерами и модераторами дискуссионных площадок стали порядка 80 федеральных экспертов в сфере государственного и муниципального управления, транспорта, образования, культуры, гостеприимства. На площадке конгресса прошли дискуссионные, экспертные и практические сессии, представители разных регионов страны поделились лучшими практиками развития территорий, наметили пути решения кадрового вопроса в индустрии гостеприимства, рассказали о способах продвижения региональных компаний, возможностях развития сельских территорий, мерах поддержки проектов в сфере внутреннего туризма, обсудили развитие массового автотуризма, создание тематических парков, кинотуризм.