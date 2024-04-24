В отелях Калининградской области на майские праздники забронировали до 65% мест

Бронирование отелей на майские праздники в Калининградской области достигло 65%. Ожидается, что в ближайшее время на побережье и в Калининграде загрузка отелей превысит 80%, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

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"На данный момент загрузка коллективных средств размещения в период майских праздников (28.04.24. - 12.05.2024) составляет 65%, на июнь - 43-45%. Однако не вызывает сомнений, что к длинным майским [выходным] загрузка коллективных средств в Калининграде и на побережье превысит 80%", - сообщил Ермак.

На данный момент гостиницы в Калининградской области категории 3 звезды бронируют по цене около 7,3 тыс. рублей за ночь в мае и 9,8 тыс. рублей в июле-августе. Гостиницы категории 4 и 5 звезд бронируют по цене 13,2 тыс. рублей в мае и 14,4 тыс. рублей в июле-августе. Средняя продолжительность проживания - три-четыре дня, уточнил региональный министр.

"Отмечается существенное увеличение стоимости проживания в трехзвездочных гостиницах - до 15-20% относительно 2023 года, проживание в гостиницах 4 и 5 звезд выросло в цене на 5-7%", - добавил он.

Ермак отметил существенно увеличившуюся относительно 2023 года глубину бронирования мест в отелях. По его словам, в среднем свой отпуск в регионе гости планируют за 35-40 дней до даты заезда. По предварительным оценкам, в период с мая по сентябрь 2024 года будет совершено до 1 млн 190 тыс. туристических поездок в регион, что превышает период с мая по сентябрь 2023 года на 5%. В 2023 году в области впервые побывали более 2 млн туристов. По предварительным прогнозам по итогам 2024 года ожидается рост турпотока до 10% .