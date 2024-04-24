Рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023-м.

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что заполняемость гостиниц превзошла ожидания местных отельеров. Наибольшей популярностью пользуются варианты, где есть теплые бассейны и медицинские центры.

По его словам, на лето 2024 года санатории Крыма забронированы более чем на 60%, а гостиницы - на 45%. При этом мест размещения разных ценовых сегментов на полуострове пока достаточно, пишет сайт АиФ.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 году спрос на раннее бронирование отдыха в Крыму увеличился до 80%, передает «Радиоточка НСН».