Российские туристы соскучились по Крыму

Спрос российских туристов на отдых в Крыму на майские праздники вырос в два раза. О том, что отечественные путешественники соскучились по этому направлению, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным туроператора «Алеан», в 2024 году Крым занял четвертое место в топе самых популярных направлений на майские. В компании «Мультитур» отметили, что спрос растет из-за любви россиян к полуострову, «принятия ситуации» и появления новых логистических возможностей.

Помимо этого, Крым остается самым бюджетным направлением на Черном море, добавили в АТОР. Так, туры туда в начале мая стоят почти на треть дешевле, чем путевки на курорты Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что к майским праздникам и летнему сезону на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов. По словам главы региона Сергея Аксенова, ожидание в очереди на проезд в часы пик составит примерно один час.