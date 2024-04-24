Сколько стоит майский тур на Камчатку

Российские туристы стали чаще ездить на Камчатку, посещая полуостров и на майских праздниках. Редакция разобралась, сколько стоит отдых рядом с вулканами и океаном и почему не все компании продают туда туры на приближающиеся выходные.

© unsplash

Камчатский полуостров стал более востребован у путешественников.

«В последние 2 года очень хорошо расширили полетную программу, у людей появилась возможность посмотреть этот регион. Если раньше был дефицит и спрос превышал предложение, то сегодня ситуация выровнялась», – объяснила генеральный директор компании «Авентурмания» Ирина Решетникова.

В основном на полуостров едут активные путешественники – любители прогулок по горам, выходов в океан и рыбалки.

Весной на Камчатке еще не сезон, но есть туристы, которые едут и на майские праздники.

Билеты туристы чаще всего покупают самостоятельно – места еще есть. Перелет из Москвы туда и обратно обойдется в 60–80 тыс. руб. с пассажира в экономклассе без багажа. Впрочем, есть рейсы, где почти все кресла уже забронировали.

По самой Камчатке туристы, как правило, перемещаются с помощью туркомпаний. Приведем ориентир по стоимости туров на сезон-2024 (без учета авиаперелета. – Ред.).

В мае на Камчатке еще лежит снег, поэтому желающие могут отправиться в снегоходное сафари на 9 дней – такой тур обойдется в 140 тыс. Осмотреть сопки, гейзеры и другие достопримечательности региона можно и в облегченном варианте. Полюбоваться весенней Камчаткой, увидеть вулканы, погулять по горам и побережью океана стоит 71 250 руб. за неделю.

Для любителей более спокойного отдыха подготовили поездку с гастрономическим уклоном – кроме наблюдения за природой, купания в термальных источниках и посещения природных достопримечательностей туристам предложат завтраки с икрой, обеды с тихоокеанской рыбой и ужины с камчатским крабом. Стоит такой семидневный тур 144 900 руб. с человека.

Самый бюджетный вариант – трехдневный сплав по реке Быстрая Малкинская – в одной из компаний обойдется в 34 тыс. руб. с человека.

По словам Ирины Решетовой, стоимость во многом зависит от средств размещения – при проживании в палатке или недорогой гостинице поездка будет стоить 100–120 тыс. руб., а трехзвездочный отель поднимет ценник до 160–170 тыс. на человека. Влияет на затраты и то, как развлекают туристов, – например, экскурсия на вертолете может увеличить цену поездки сразу на 50 тыс. руб.

В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» сообщили, что стоимость поездок на Камчатку в сравнении с прошлым годом поднялась на 15%. Это объясняют удорожанием транспортной составляющей и различных услуг – например, вертолетных экскурсий.

Весенние туры на Камчатку предлагают не все туркомпании. Ирина Решетова объясняет это тем, что сезон на Камчатке приходится на июль – сентябрь. В это время в регионе достаточно тепло для активного отдыха, а дороги к вулканам, горам и другим достопримечательностям доступны.