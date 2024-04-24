Туристам предложили попариться в поезде на пути на Кавказ

Спа-вагон с сауной уже через пару дней впервые тронется от перрона и отправится по российским железным дорогам. Необычный подвижной состав включили в туристический поезд «Жемчужина Кавказа».

Судя по первым кадрам, помещение парной удалось вписать в конец вагона, разместив две лавки друг напротив друга. Они рассчитаны на одновременное посещение 6 человек. От обычного варианта с полками в несколько ярусов пришлось отказаться. Видимо, в первую очередь не позволили габариты, да и качка в пути наверняка сделала бы времяпрепровождение на верхней полке травмоопасным.

Посещение сауны возможно только по предварительной записи во время движения поезда. Минимальное время бронирования – полтора часа.

Помимо самой инфракрасной сауны, в вагоне размещены душевые кабины и зона для отдыха. Туристам здесь также предлагаются услуги стирки и глажки белья.

«Лучше бы меняли старые вагоны на новые, а не сауны придумывали, а то столько старья ездит», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «У нас летом в любом вагоне сауна, стоит только остановиться на станции – сразу жара», – иронизируют туристы.

Некоторые из них опасаются за гигиену, вспоминая, как выглядят туалеты во многих поездах.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам предложили вагоны-солярии в Крым, но это оказалось шуткой.