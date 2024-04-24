Крым по доле туриндустрии в ВВП региона вышел на первое место в ЮФО

Доля туристической индустрии в валовом региональном продукте Республики Крым до 7%, что вывело республику на третье место среди регионов России и первое в Южном федеральном округе. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"По данным Росстата, порядка 7% составляет доля туристической индустрии в валовом региональном продукте Республики Крым. По этому показателю наша республика лидирует среди регионов Южного федерального округа, а по Российской Федерации находится на третьем месте. По экспертной оценке, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных отраслей в объеме 25%", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе министерства, за 10 лет количество благоустроенных пляжей увеличилось с 200 до почти 400.

Построено более 70 новых отелей и санаториев на почти четыре тысячи номеров, модернизировано более 560 средств размещения. По данным минтуризма республики, Крым занимает первое место среди регионов ЮФО по продолжительности пребывания туристов в коллективных средствах размещения. Традиционно лидерами по приему отдыхающих являются Ялта, Алушта, Судак, Евпатория, Саки и Феодосия.