Курорт Mriya Resort & SPA признан «Лучшим курортным отелем»

19 апреля состоялась юбилейная церемония награждения лучших отелей России - Russian Hospitality Awards 2023. Курорт Сбера Mriya Resort & SPA одержал победу в самой престижной номинации «Лучший курортный отель» по итогам 2023 года.

© Mriya Resort & SPA

Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт премиум-класса, который является драйвером развития индустрии гостеприимства в стране. Курорт стал туристической доминантой России и способствует повышению привлекательности страны как туристического направления на мировой арене. За 10 лет работы Mriya Resort & SPA стал единственным российским курортом, который завоевал более 100 международных и российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства.

Победа в 10-ой юбилейной премии Russian Hospitality Awards подчеркивает лидерство Mriya Resort & SPA в индустрии гостеприимства и является доказательством его выдающихся достижений в области предоставления первоклассного сервиса. Это заслуженное признание стало результатом долгих усилий команды курорта и подтверждением его неоспоримого статуса как ведущего курорта страны.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Russian Hospitality Awards является ежегодным мероприятием, призванным выявить и отметить лучшие отели России, способствуя повышению качества услуг в гостиничном секторе страны. Церемония проводится с целью развития внутреннего туризма, увеличения конкурентоспособности российских гостиниц на мировых рынках и создания платформы для общения ключевых игроков индустрии гостеприимства.

Церемония награждения Russian Hospitality Awards прошла в Казино Сочи, где были объявлены лучшие представители гостиничной отрасли России.

Mriya Resort & SPA предлагает своим гостям неповторимый опыт

отдыха, включающий в себя широкий спектр развлечений и услуг, и победа курорта в номинации "Лучший курортный отель" в очередной раз подчеркнула выдающиеся достижения курорта в области гостеприимства и его вклад в развитие отрасли. Сочетание высокого уровня сервиса, широкого спектра услуг и уникального амбиента делают Mriya Resort & SPA идеальным местом для отдыха и релаксации.

В 2024 году Mriya Resort & SPA приглашает гостей отметить его

собственное десятилетие более чем 100 яркими мероприятиями на любой вкус. Среди них – волнующий «Фестиваль цветения сакуры», незабываемые «Крымские каникулы», вдохновляющий HoReCa Fest 2024, а также многочисленные мастер-классы и концерты. Празднование кульминационного события – Дня рождения Mriya Resort & SPA – достигнет своего апогея 14 августа на фееричном ужине, завершающем уже довольно известный проект «Два шефа - одна кухня». А 31 августа на грандиозном фестивале «Гастролис» рестораны и бары Крымского полуострова объединятся, чтобы порадовать гостей своей изысканной кухней.