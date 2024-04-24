Спрос на речные туры в нынешний сезон растет более чем на 20%
«Спрос – в росте. Это наблюдалось в прошлом и позапрошлом годах. То есть мы начинаем подыматься после тех провальных лет, когда сильно подкосила пандемия работу в нашей отрасли», – рассказала менеджер.
По ее словам, появляются новые туристы, и перевозчик понимает, что это еще связано с сокращением объема выездного туризма. Люди ориентируются на внутрироссийские путешествия.
«Интерес к этому виду отдыха растет, он удобный, поскольку человек передвигается со своим плавучим отелем. Он и активный, так как каждый день теплоход останавливается в городе», – отметила С. Гончарова.