В Москве открыт сезон речных круизов

На Москву-реку вернулись круизные лайнеры – мэр Сергей Собянин объявил об открытии навигации 24 апреля. Отправиться по воде можно в 50 российских городов. Редакция выяснила, какие туры предлагают и сколько будет стоить речной круиз.

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Одним из главных направлений традиционно остаются города Золотого кольца, близлежащие регионы. Недельная поездка из Москвы с посещением Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Свияжска, Елабуги с конечной точкой в Казани обойдется туристу в 46 тыс. руб. За эту сумму путешественник получит место в 4-местной каюте экономкласса и трехразовое питание. В душ и уборную придется бегать на главную палубу, а экскурсии оплатить отдельно.

Есть вариант отплыть из столицы и вернуться в нее же: с 1 по 8 мая туристам предлагают увидеть Калязин, Тутаев, Ярославль, Кишнему, Кострому, Коприно, Мышкин и Дубну. Такой тур стоит от 38 тыс. руб. В каютах экономкласса помещается от 2 до 4 человек, зато бегать по ветру наверх не придется – удобства есть на этаже. Душ находится на палубе ниже. Кормят 3 раза в день, а экскурсии по городам включены в стоимость.

Более бюджетный вариант – короткий круиз на 3 дня. Например, один из самых популярных маршрутов – Москва – Тверь – Москва. Рекорд экономичности – круиз за 12 тыс. руб. с человека на теплоходе «Русь Великая». Путешественника поселят в 2-местной каюте с удобствами на соседней палубе. Экскурсии нужно купить отдельно, зато включено трехразовое питание.

Другое популярное направление – Карелия. Двенадцатидневная поездка с 12 по 23 мая на теплоходе комфорт-класса «Максим Литвинов» из Москвы через Санкт-Петербург с заходом в Мандроги, Кижи, Горицы и Мышкин обойдется в 130 тыс. руб. В каюте есть все удобства, питание предлагают с выбором завтрака на шведском столе, а обеда и ужина – из меню. Кроме того, в каждом городе для путешественников проведут экскурсии, которые уже включены в стоимость.

Круиз на теплоходе «Константин Симонов» с 12 по 18 мая из Москвы через Карелию, Валаам и Санкт-Петербург стоит дешевле – всего 63 тыс. по акции. Туристов поселят в 2–4-местные палаты с удобствами, накормят блюдами по выбору и свозят на экскурсии по достопримечательностям городов, куда заходит теплоход.

Как мы писали ранее, круизы остаются популярным форматом путешествия у россиян. Места на лайнерах, отправляющихся в период майских праздников, раскупали еще в феврале-марте. Туристы активнее всего бронировали недорогие круизы длительностью в 3–5 дней.