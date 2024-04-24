В Москве разработали пять новых весенних маршрутов по столице

Туристический сервис Russpass разработал пять новых весенних маршрутов по Москве. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

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«На каждом маршруте ждёт более 10 знаковых мест, объединённых общей темой. Например, в преддверии Пасхи можно познакомиться с такими жемчужинами православного зодчества, как Покровский, Новоспасский и Спасо-Андроников монастыри», — сказала Сергунина.

Также, по её словам, подготовлены идеи для активного семейного отдыха и долгой прогулки по историческому центру.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург принял более 500 тыс. иностранных туристов в 2023 году.