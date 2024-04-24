Туристы не хотят, чтобы высокоскоростная магистраль проходила через города

Создатели высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург размышляют, должна ли железная дорога заходить в Тверь и Великий Новгород. Первоначальный вариант – создание новых станций в 15–20 км от этих городов. Именно он сейчас проектируется.

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Но есть вероятность, что магистраль все-таки проложат через населенные пункты. Возможные схемы организации маршрута обсуждались на стратегической сессии. Есть и промежуточный вариант – основная «железка» пройдет, как и планировалось, но с нее будут съезды в Тверь и Великий Новгород, что позволит использовать скоростную инфраструктуру для более коротких экспрессов.

Сооружение съездов и тем более прокладывание основного маршрута через города изначально не было запланировано в бюджете. Соответственно, шаги в сторону потребуют дополнительного финансирования, причем исчисляемого в миллиардах. На другой чаше весов общий пассажиропоток, который из-за отсутствия удобных вариантов для жителей Твери и Великого Новгорода потеряет миллионы человек в год.

Тему активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Судя по опросу на этом ресурсе, большая часть туристов против того, чтобы магистраль проходила через другие города. По их мнению, для обеспечения транспортной доступности есть «Сапсаны» и «Ласточки», а ВСМ должна обеспечивать максимально быстрый проезд между двумя столицами:

«Есть экспресс, а есть те поезда, что на всех полустанках останавливаются. Не надо пытаться угодить и вашим, и нашим. Я думаю, что жители Твери не обделены транспортом. А лично мне заезжать туда на пути в Петербург вообще не интересно», – пишут туристы.

Примерно четверть респондентов не против инициативы делать дополнительные остановки. Ну а порядка 15% туристам непринципиально. Главное, чтобы создатели сдержали свои обещания и запустили ВСМ до 2030 года.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД презентовали туристам поезд для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.