Зачем ехать в этнографический центр в Северной Осетии

«Хидикус аул» объединил традиции и образование. Рассказываем о месте, где можно не только увидеть уникальные тысячелетние экспонаты, но и научиться народным ремеслам

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Прикосновение к культуре

Этнографический центр получил название от реального селения Хидикус. Именно там расположен Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Суровый и величественный, он буквально притягивает туристов. Красивые пейзажи и особый колорит этих мест позволили замахнуться на строительство крупного этноцентра. Открытие не за горами, а в десяти минутах езды от Владикавказа в селении Гизель уже сейчас можно посетить филиал туробъекта — «Хидикус аул».

Идея открыть этноцентр принадлежит владельцам сети ресторанов. По их словам, было желание дать туристам не просто высокий, но и качественно иной уровень отдыха. Так появилась возможность узнать республику изнутри, прикоснувшись к ее культуре и традициям.

— В Северной Осетии доброжелательные люди, мягкий климат, уникальные достопримечательности и вкусная еда, поэтому сюда едут люди со всей России, — объясняет руководитель этноцентра «Хидикус аул» Виктория Соболева. — Но из-за ажиотажа падает качество туристических услуг. Для нас важно, чтобы у гостей складывалось правильное мнение о республике.

Время печь

В «Хидикус ауле» можно научиться традиционным ремеслам: лепить глиняную посуду на гончарном круге, прясть нити из бараньей шерсти, плести коврики. Мастер-классы в расписании еженедельно. Ведут их местные ремесленники, лучшие знатоки своего дела.

Самая большая и любимая туристами зона мастер-классов — по изготовлению осетинских пирогов. В этноцентре учат печь коронное блюдо осетин разной формы и с разными начинками. Ингредиенты, посуду и кухонную технику предоставляет организатор.

— Мы сознательно установили бытовые печи: в них пирог готовится дольше, чем в профессиональных, — объясняет руководитель «Хидикус аула» Виктория Соболева. — Наши гости учатся делать пироги в условиях, близких к домашним. Вернувшись в свои города, туристы смогут продолжить кулинарные эксперименты.

По программе мастер-класса участники пекут пироги из готового теста. При этом есть возможность приготовить блюдо с нуля по оригинальному рецепту. Правда, уделить такому курсу придется не меньше трех часов.

— Практически каждая туристка хочет научиться печь осетинские пироги. Кто-то сознательно обучается, чтобы открыть бизнес по изготовлению национального блюда, другие хотят готовить только для себя. А есть те, кто приезжает за эмоциями, они хотят погрузиться в культуру, хотят впечатлений, — рассказывает Виктория Соболева.

На мастер-классы приезжают не только гости республики, но и местные жители. Руководитель этнографического центра говорит, что многие участники едва ли не плачут от счастья, когда пробуют пироги собственного приготовления.

История в предметах

«Хидикус аул» — это еще и уникальная коллекция предметов осетинского быта. Древности собирали по всему миру. Выставочный зал разделен на мужскую и женскую части. Как в прошлом и само жилье осетин. В мужской части зала — инструменты для обработки металла и древесины, станки. Среди женских экспонатов — посуда, орудия труда и, конечно, украшения.

— Абсолютно все представленные у нас артефакты — оригинальные. Мы ищем их постоянно, заказываем у коллекционеров, участвуем в аукционах, покупаем на блошиных рынках. Многие экспонаты скифо-сарматского периода, — объясняет Виктория Соболева.

Небольшой деревянный столик на ножках использовали в Средние века в качестве подноса. На нем приносили еду представителям знати. В женской коллекции — знаменитые бронзовые зеркала, привезенные из Китая по Шелковому пути.

— В нашем музее есть каменные миска и кувшин. Возраст — от полутора до двух тысяч лет, что подтверждают профессиональные музейные работники и археологи. Посуду — гордость нашего этноцентра — нашли на Зильгинском городище в Северной Осетии, — говорит руководитель туристического объекта.

На память

В этноцентре есть сувенирная лавка. Здесь представлена продукция собственного производства: горный чай, несколько видов сыра, мед, специи. О путешествии в Осетию гостям могут напоминать не только сувениры, но и фотографии в национальных костюмах. В этноцентре для проведения съемок оборудованы зоны с кавказским колоритом. Посетители бесплатно могут примерить бурки, папахи, черкески, а также облачиться в роскошный женский наряд.