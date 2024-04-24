Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов
Популярная российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.
Акция продлится только один день — 24 апреля 2024 года, а улететь по купленным билетам можно будет с 28 апреля. Есть выгодные предложения по направлениям Москва — Мурманск, Москва — Саратов, Москва — Улан-Удэ, Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Ижевск, Новосибирск — Чита и другим.
Накануне о распродаже билетов со скидками до 50 процентов заявила авиакомпания «Аэрофлот». Уточняется, что в рамках акции российские туристы смогут купить билеты с 23 по 25 апреля, а улететь — с 25 апреля по 31 мая.
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