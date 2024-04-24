Майские праздники — 2024: куда можно поехать в России и Европе

Приближаются майские праздники, когда многие россияне традиционно отправляются в поездки. Одни едут в ближайшие города или на природу, другие — за границу. Обычно в эти дни спрос на туристические продукты настолько высок, что все — пакетные туры, номера в отелях и билеты — раскупается заранее. NEWS.ru поговорил с экспертами и выяснил, могут ли еще на что-то рассчитывать те, кто решил организовывать отдых в последний момент, куда лучше поехать и во сколько это обойдется.

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Можно ли еще успеть забронировать отдых в РФ на майские праздники?

В последнюю неделю апреля найти тур на майские праздники будет довольно трудно. Многие направления группового туризма становятся недоступны, рассказала NEWS.ru эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова. По ее словам, придется выбирать из того, что есть в наличии.

«Если мы говорим о предложениях туроператоров, то на майские уже будет, скорее, только „отказная“ история (когда путевки появляются за счет отказов других туристов. — NEWS.ru). Кто-то заболел или передумал. Тут не угадаешь, где кто откажется. Большинство туров уже сформировано», — отметила Ракулова.

Среди наиболее востребованных направлений внутреннего туризма в этот период опрошенные NEWS.ru эксперты выделяют Сочи и Калининград. За ними следуют Татарстан, Алтайский край и Башкирия. При этом у москвичей различные интересы. Одни предпочитают проводить длинные выходные в городах Золотого кольца и в подмосковных парк-отелях, а другие едут в Санкт-Петербург.

В качестве одного из доступных вариантов для путешествия Ракулова выделяет Северную столицу, куда пока продаются билеты на поезд. Для проживания в городе можно арендовать квартиру.

В условиях ограниченного времени можно организовать поездку самостоятельно, отмечает она. Однако при выборе гостиницы придется отдавать предпочтение более дорогим вариантам, поскольку к этому времени бюджетные варианты, как правило, уже раскуплены под тургруппы.

Можно ли найти парк-отель на выходные

Как отмечает эксперт по туризму Николай Мельник, на майские праздники среди москвичей — особенно у семей с детьми — традиционно в наибольшей степени популярны парк-отели. Некоторые из них полностью бронируют еще в марте.

Как правило, это четырех- или пятизвездочные отели, которые могут предложить гостям питание по системе «все включено», развлекательные программы и бассейны (крытые и открытые). Отдых на двоих в такой гостинице обойдется от 10 тысяч рублей за ночь, однако в дни высокого спроса эта сумма увеличивается минимум на 30%.

«Сейчас наилучший вариант для москвичей — обзванивать парк-отели и надеяться, что какой-то вариант найдется. Либо если хочется недорого отдохнуть, то нужно выбирать Сочи. Там красиво, можно составить экскурсионную программу», — подчеркнул Мельник.

Какие еще есть варианты отдыха в России в праздничные дни

Мельник отметил, что есть два варианта отдыха в Сочи: на Красной Поляне или в центральном районе города. В первом случае шансов что-то забронировать достаточно мало, поскольку наиболее бюджетные варианты уже «забиты». Остаются только апарт-отели стоимостью от 8000 рублей за ночь или еще более дорогой Rixo, отметил он.

В центральном районе Сочи одному человеку можно отдохнуть за 30 тысяч рублей в течение восьми дней. Перелет и трансфер входят в такой тур, но придется жить в двух- или трехзвездочном отеле или в гостевом доме в Адлере без питания, подчеркнул эксперт по туризму.

Другой относительно бюджетный вариант — это Калининград. По словам Мельника, сейчас город очень популярен у россиян, поскольку многие авиалинии снизили стоимость перелета. Если полететь в Калининград до начала праздников (с 24 по 28 апреля), то можно уложиться в 30 тысяч рублей на двоих, заметил собеседник NEWS.ru.

Ракулова также предложила отправиться в автобусный тур. По ее словам, в таком случае трехдневная поездка на дальние расстояния (более 700 километров в одну сторону) с проживанием и питанием обойдется в среднем в 14–15 тысяч рублей.

Однако забронировать многодневный тур сейчас уже сложно, потому что они привязаны к местам размещения. В качестве альтернативы можно найти варианты однодневных автобусных путешествий, добавила Ракулова.

Какой вариант отдыха в России самый бюджетный

Эксперт по туризму Александр Железняк отметил, что поздно спохватившимся россиянам стоит исключить варианты, включающие авиаперелет, потому что билеты на праздничные даты уже взлетели в цене. Наиболее бюджетная альтернатива — путешествие на автомобиле.

«Что остается? Поехать на машине или пойти в поход. Это экономично, экологично и патриотично, это ЗОЖ. У нас открылась новая дорога — М-12. Встаешь — и через пять часов (даже меньше) ты в Нижнем Новгороде. Если нет машины, можно поехать с тем, у кого она есть», — сказал собеседник NEWS.ru.

По словам Железняка, такой формат позволяет сэкономить на транспорте, если ехать не в одиночку. Например, чтобы добраться до Дагестана, компании друзей придется заплатить за бензин только 10 тысяч рублей. При этом можно еще сильнее удешевить путешествие, если хотя бы часть поездки ночевать в палатках.

«Первый совет такой: искать друзей с машиной, набиваться в „банду“ и ехать куда-то. Второй — обратить внимание на природный туризм, национальные парки и тропы. Экологический туризм — это сейчас очень популярно, прикольно, дешево и сердито», — резюмировал Железняк.

Можно ли успеть поехать на майские за границу

Желающие отдохнуть за границей еще могут успеть приобрести путевки в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, отмечает Мельник. При этом путевка с вылетом 30 апреля или 1 мая обойдется дороже, чем аналогичная, но с вылетом 3 мая.

Например, восьмидневная поездка в Египет (с вылетом из Москвы) на двоих взрослых обойдется в сумму от 146 тысяч рублей. В такой тур включены трех- или четырехзвездочный отель по системе «все включено», перелет, трансфер до места размещения и медицинская страховка, подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что цены на туры в ОАЭ начинаются от 160 тысяч рублей. В случае поездки в эту страну придется пойти на компромиссы: неудобное время вылета, отель более низкого класса (от трех звезд) и питание, включающее только завтраки, утверждает Мельник.

По его мнению, сейчас самый бюджетный вариант — Турция. Поездка на двоих в эту страну обойдется минимум в 120 тысяч рублей с проживанием в отеле по системе «все включено». Это самое массовое направление отдыха для россиян. Его обслуживает большое количество конкурирующих авиакомпаний — отсюда и относительно низкие цены, отмечает эксперт.

По словам Мельника, можно бюджетно отдохнуть в КНР, в частности на острове Хайнань, и на Кубе. Однако нужно учитывать, что сейчас в этих странах неподходящий сезон для отдыха, часто идут дожди. К тому же для поездки в Китай требуется виза, если лететь не в рамках пакетного тура с перелетом от «Аэрофлота».

Как сэкономить на отдыхе за границей

Мельник рекомендует не медлить с бронированием путевок, потому что цены не упадут. Во-первых, ОАЭ завязаны на регулярных авиаперелетах, которые всегда становятся дороже, чем ближе к дате вылета. Во-вторых, горящих туров в майские праздники почти не бывает.

«„Высокие“ даты никогда не горят. А если и горят, то люди в любом случае переплачивают в два-три раза больше, чем те, кто все забронировал в том же феврале. Я в туризме с 2008 года, и каждый год одно и то же. Все бронируется заранее. Горящий тур мы тут не словим», — сказал эксперт по туризму.

По его словам, даже если в майские праздники у туроператоров появляются свободные места, они все равно продаются с большой наценкой, потому что спрос очень высокий. Сейчас поездка за границу обойдется как минимум втрое дороже, чем, например, в декабре, когда спрос низкий.

При этом ехать в рамках турпакета все равно лучше, чем организовывать путешествие самостоятельно, отмечает Мельник. Цены могут отличаться в разы. Туроператоры обеспечивают более выгодные предложения за счет того, что выкупают у авиакомпаний блоки мест, а также за счет контрактных цен с партнерами на местах.