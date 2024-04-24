Российские авиакомпании попросили бороться с духотой в самолетах

Ространснадзор и Росавиация потребовали от авиакомпаний не допускать случаев, когда на борту самолета температура воздуха во время рейса превышает установленные нормы, сообщили «Известия» со ссылкой на письма службы и агентства авиаперевозчикам. Температура на борту не должна быть ниже 20 и выше 25 градусов.

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Глава Госавианадзора (структура Ространснадзора) Владимир Ковальский отметил в письме, что регламентирующие температуру воздуха в самолете требования отсутствуют в воздушном законодательстве России. Он призвал авиакомпании руководствоваться «санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте», которые утвердил главный санитарный врач РФ.

Авиаперевозчиков также попросили закрепить эти нормы во внутренних документах. Компаниям также предписано исключить посадку пассажиров на борт, если температура в самолете превышает допустимые значения. Если необходимую температуру невозможно поддерживать уже после посадки, авиакомпаниям нужно незамедлительно высадить пассажиров в терминал аэропорта.

Ранее комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» 12 сентября на поле близ села Убинского Новосибирской области. В ведомстве советуют уволить двух топ-менеджеров компании, которые не обеспечили уровень профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании.