Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в майские праздники

На дачу или за город в майские праздники планируют отправиться 29% россиян. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 19 700 человек из 47 регионов страны. Согласно исследованию, 69% респондентов хотят жарить шашлыки, 22% намерены провести выходные дома с семьей, работать в эти дни будут около 18% людей, еще 9% заявили, что останутся в своем городе. Также 7% опрошенных ответили, что поедут в путешествие по России, 5% выбрали свой вариант проведения праздников. Кроме того, 4% россиян рассказали, что на майских праздниках будут сидеть в мессенджерах и соцсетях, еще 3% хотят отправиться на море в Крым, Краснодарский край, Абхазию или Дагестан, а 1% – за границу. По данным опроса, 2% на длинных выходных будут находиться в зоне проведения спецоперации. Еще 22% респондентов подчеркнули, что в праздники планируют убираться дома, 19% хотят провести время с родными, а 8% – со своими домашними питомцами. В ходе опроса были и пункты о Пасхе, посещении храмов, чтении литературы, рисовании, праздновании дня рождения, поездке в приют, волонтерстве, отдыхе в санатории и заботе о здоровье. Ранее сообщалось, что каждый пятый опрошенный россиянин возьмет отпуск на майские праздники. Столько же жителей РФ пока не решили, будут ли продлевать отдых. Однако большинство респондентов (62%) заявили, что не будут брать отпуск в это время.