Во время «Маевки» на Ставрополье проведут туристические фестивали

В городах-курортах Кавказских Минеральных Вод во время проведения всероссийского туристического слета «Маевка» организуют туристические фестивали. Для молодежи проведут походы в горы и экскурсии.

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«Помимо обширной деловой программы в рамках мероприятия запланировано проведение городских фестивалей, походов молодежи и детей на горы Машук и Бештау, экскурсии по территории Пятигорска и другим местам Кавминвод. Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов провести в период „Маевки“ туристические фестивали в каждом из городов Кавминвод и включить их в программу всероссийского туристического слета», — сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Всероссийский туристический слет «Маевка» пройдет на Ставрополье с 15 по 19 мая. Он соберет на своей площадке порядка 1 тысячи человек — региональные команды из всех субъектов России. В 2023 году основные мероприятия турслета проходили в Пятигорске, в этом году масштаб слета расширится.

«Мы решили эту „Маевку“ не ограничивать только территорией молодежного центра „Машук“, а распространить на все города-курорты Кавказских Минеральных Вод. В 2024 году „Маевка“ станет и более статусной: на нее приглашены комитеты Госдумы России, руководители федеральных профильных ведомств», — цитирует управление главу региона Владимира Владимирова.

Участником совещания по подготовке всероссийского турслета в режиме видео-конференц-связи стал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.