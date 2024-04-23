В России предложили создать программу реновации олимпийских объектов

Представители туротрасли предложили создать в РФ программу реновации олимпийских объектов
Общенациональный союз индустрии гостеприимства считает целесообразным создание отдельной программы реновации объектов, которые были построены в России к Олимпийским играм 1980 года и 2014 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент союза Алексей Волков.
"Мы сейчас отмечаем 10-летие Олимпийских игр (состоялись в Сочи - прим. ТАСС), скоро будет юбилей игр 1980 года. Считаем, что необходимо, в том числе, предусмотреть Минэкономразвития отдельную программу реновации олимпийских объектов", - сказал он.
По словам Волкова, подобная программа должна затрагивать олимпийские объекты Москвы и объекты, которые были построены для Олимпийских игр на горнолыжных курортах Сочи.
Президент союза также затронул тему летнего туристического сезона в России.
"В вопросах развития объектов, которые у нас есть на юге и на Кавказе, хочу отдельно отметить в преддверии летнего сезона. Сейчас юг - Дагестан, Алтай и многие другие регионы - показывает уже 85-95% загрузки инфраструктуры. Это уже сейчас забронировано. Соответственно, есть самые лучшие ожидания по летнему сезону", - сказал он.