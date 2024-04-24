Как долететь до Мексики: на Turkish Airlines свет клином не сошелся

Практически одновременно с распродажей авиабилетов «Аэрофлотом» скидки на авиаперелеты объявила и авиакомпания S7 Airlines.

В отличие от трехдневной акции нацперевозчика, она длится только 1 день, 24 апреля, и завершится в 23:59. Дисконт обещан до 50%, только на рейсы туда-обратно отправлением с 28 апреля и позже.

Мы проверили, на какие популярные у туристов заграничные направления есть выгодные по цене варианты.

Места экономкласса на прямом рейсе из Иркутска в столицу Таиланда Бангкок (туда – 21 мая, обратно – 30 мая) реально приобрести за 36,1 тыс. руб., за багаж возьмут еще 12,9 тыс. руб. (здесь и далее указаны тарифы, актуальные на 17:00 среды, 24 апреля. – Ред.).

Для сравнения: билеты по тому же маршруту отправлением туда 4 июня, обратно 13-го (спецпредложения на указанные даты мы не обнаружили. – Ред.) стоят на 23 тыс. руб. дороже – 59,1 тыс. руб.

Слетать из Москвы на другое востребованное у туристов направление, в Стамбул (Турция), в пятницу, 24 мая, обратно – в понедельник, 27 мая, предлагается за 16,8 тыс. руб.

Ближайшая по стоимости альтернатива – «Аэрофлотом» – на 12 тыс. руб. дороже.

А вот во вторые длинные выходные майских праздников (с 9 по 12 мая) сэкономить, воспользовавшись перелетом S7 из российской столицы в Стамбул, не получится. Билеты даже по распродаже предлагаются от 44 тыс. руб., за багаж надо доплатить 14,9 тыс. руб.

При этом комбинированный рейс «Аэрофлота» и «Победы» с таким же удобным временем вылета стоит лишь на 3,6 тыс. руб. дороже. А с учетом того, что доплата за перевозку чемодана всего 6,4 тыс. руб., перелет с багажом получится на 4 тыс. руб. дешевле.

Ранее мы

писали

, что авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу билетов по маршрутам из России в Мексику.