Россияне начали активнее посещать отечественные горнолыжные курорты

Туристы стали активнее посещать российские горнолыжные курорты, количество турпоездок растет, соответствующие оценки представили участники пресс-конференции в ТАСС.

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач отметил, что официальная статистика за горнолыжный сезон будет позже, однако уже имеющиеся данные показывают, что количество туристических поездок в России продолжает расти.

"За первые два месяца этого года, январь-февраль, мы уже видим рост на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительную роль в этой динамике, на наш взгляд, играют точки притяжения, к которым, в том числе относятся и горнолыжные комплексы", - сказал Трач.

С точки зрения непосредственно популярности горнолыжных курортов, он привел данные Ассоциации горнолыжных комплексов, согласно которым рост числа турпоездок на горнолыжные комплексы в этом сезоне составил 19%.

"Мы видим, что люди активнее стали кататься на лыжах", - отметил директор департамента.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков также привел статистику посещения горнолыжных курортов.

"Если мы говорим о цифрах, рост в целом по зимнему сезону к 2022-2023 году - более 30%. Мы посмотрели эту выборку - более 3,5 млн человек зимний сезон провели в 20 регионах и больше чем 47 курортах страны", - рассказал он.

Показатели горнолыжных курортов

Гендиректор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов также отметил, что туристический поток на горнолыжные курорты России в текущем сезоне вырос. По его словам, в России сейчас больше 360 горнолыжных курортов.

"Топ-3 регионов с самым высоким турпотоком: Южный федеральный округ, порядка 2 млн туристов, Сибирский федеральный округ - 1,7 млн туристов - и Северо-Кавказский федеральный округ - 1,5 млн туристов. Именно эти три региона принимают более 60% от 8 млн горных туристов", - сказал Виноградов.

Руководитель дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов указал, что сезон на курорте еще не закончен.

"В целом, по информации от основных операторов канатных дорог, у нас рост порядка 8%", - отметил он.

Стоянов также обратил внимание на рост количества туристов из европейской части России, а также на увеличение количества дней, проведенных на курорте, и среднего чека.

В свою очередь гендиректор курорта "Манжерок" Владимир Щербинин сообщил, что курорт за сезон 2023-2024 посетило более 256 тыс. человек, прирост к предыдущему году составил 62%.

"Из них 170 тыс. человек - это уникальные гости, которые купили skypass и активировали его, 41 тыс. - это экскурсионные подъемы на канатной дороге", - сказал Щербинин.

Еще 44 тыс. человек - гости, посетившие курорт, чтобы воспользоваться его инфраструктурой.