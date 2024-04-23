Сочи на майские праздники примет около 350 тысяч туристов

Все больше гостей бронируют отдыха в Сочи на майские праздники. Так, с 28 апреля по 12 мая съедутся около 350 тысяч отдыхающих.

"Сочи на майских праздниках примет около 350 тысяч гостей", - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский, отметив, что основные объекты городской инфраструктуры, в том числе транспортной, а также места массового пребывания людей взяли под усиленный контроль.

Уточняется, что в городе уже начал круглосуточную работу межведомственный оперативный штаб для безопасности и комфорта местных жителей и туристов. Во всех районах к Празднику весны и труда, Пасхе и Дню Великой Победы пройдут примерно 200 мероприятий.

Ранее сообщалось, что на майские праздники планируется принять 340 тысяч гостей, а средняя загрузка отелей и санаториев составит около 82 процентов. В летнем сезоне будут открыты более 170 пляжей, в том числе после реновации откроются 14 новых территорий.