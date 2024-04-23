Из-за сбоя на «Суточно.ру» туристы не могли попасть в квартиры
Сбой на «Суточно.ру» чуть не оставил туристов без крыши над головой. Наш читатель Илья рассказал, что перед командировкой в приложении забронировал себе жилье в Южно-Сахалинске. Приехав, он увидел, что система не работает. Всю переписку с арендодателем он вел на портале, поэтому самостоятельно с ним связаться не смог.
На горячей линии мужчине сказали, что из-за сбоя в системе найти информацию и дать ему контакты владельца жилья не получается. Предоплата в 10%, которую он внес на этапе бронирования, также осталась у приложения. Вернут ли деньги, неизвестно.
«Оператор сообщила, что они являются гарантами сделки, посредниками между теми, кто предоставляет услугу, и гостем, но якобы никакой ответственности не несут. На вопрос о сценарии решения подобной проблемы она ответила, что никаких инструкций нет», – поделился Илья.
Тем временем в комментариях телеграм-канала «Суточно.ру» рассказывали о сбое и другие туристы.
«Заехал в квартиру, а зайти не могу. Телефона хозяина нет, адрес точный не помню», – написала туристка Екатерина Шулешова. «Тоже не могу зайти, а у нас заселение сегодня», – сообщила подписчица с ником Yulia Whitecrow.
На все сообщения «Суточно.ру» отвечали извинениями и обещанием все починить.
Вскоре система заработала, но проблемы у некоторых пользователей остались – они не могли войти в личный кабинет.
После того как систему починили, представитель портала вышел на связь с Ильей и пообещал скинуть ему контакты арендодателя, но наш читатель все равно переживает:
«Может произойти как: я ему позвоню, а он скажет, что уже сдал, потому что я не приехал». Мужчина рассказал, что у него уже были проблемы с «Суточно.ру». Когда он пользовался порталом в прошлый раз, то потерял 3 тыс. руб. Илья забронировал объект для партнера по работе в Хабаровске, но он оказался неисправен. Молодому человеку сообщили об этом в день приезда и предложили новое жилье, по словам представителей, выше классом. Место, куда переселили коллегу Ильи, оказалось хуже. Тогда он решил найти квартиру самостоятельно, но залог, который внес мужчина, остался у арендодателя. «”Суточно.ру” не предприняли никаких мер для того, чтобы вернуть деньги. Они не исполнили своих обязательств, не предоставили лучший объект, а человек там не проживал больше часа», – поделился наш читатель.