На курорте "Архыз" намерены застроить еще две деревни

Туристические деревни Фестивальная и Дукка на курорте "Архыз" будут застроены к 2030 году, общий номерной фонд составит более 8 тыс. мест размещения. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор курорта Роман Киранчук.

"К 2030 году резидентами особой экономической зоны и частными инвесторами планируется застройка еще двух деревень - это Фестивальная и Дукка. Общий номерной фонд составит более 8 000 мест размещения в этих объектах", - сказал он.

Киранчук отметил, что в рамках развития проекта планировки курорта запланировано четыре деревни, две из них, - Романтик и Лунная поляна, - уже реализованы.

"Резиденты их активно сейчас застраивают, на сегодняшний день построено 16 объектов размещения на 800 номеров - 2 176 коллективных средств размещения в этих номерах", - обратил внимание гендиректор курорта. "В этом году мы планируем к вводу в эксплуатацию на Романтике и Лунной поляне еще 13 объектов с общим номерным фондом на 2 000 коллективных мест размещения", - сказал он, отметив, что в год это будет чуть более 4 тыс. мест размещения.

Гендиректор курорта подчеркнул, что показатели турпотока 2023 года планируется удвоить к 2030 году.