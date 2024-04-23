В горах Сочи откроется летний сезон

Новый летний сезон на курорте "Роза Хутор" официально стартует в конце апреля. В этом году гостям здесь вновь предложат разнообразную программу полноценного летнего отдыха для взрослых и детей.

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Причем о том, чем заняться в горах Сочи, можно будет узнать сразу же - в день открытия сезона на канатной дороге пройдет акция "Счастливая кабинка". Именно в ней можно подняться на высоту 1100 метров над уровнем моря в компании гидов-аниматоров, которые подробно расскажут гостям о пеших тропах и лучших видовых локациях курорта, а еще о том, где можно запечатлеть в памяти и на фото потрясающие горные ландшафты.

Гостей также ожидают занимательная анимационная программа в Горной Олимпийской деревне, выступления диджеев на Роза Пик, креативные фотозоны в Роза Долине и на Романовом мосту.

Приоритетным направлением для курорта по-прежнему остается развитие природного туризма в горах. В этом году тут откроется 29 пеших троп.

"Наше главное преимущество - это возможность прокладывать индивидуальные маршруты в горах и получать таким образом каждый раз новые впечатления от горной природы на разных локациях и высотах", - отмечает руководитель управления активного отдыха и туризма курорта Ольга Падейская.

Новинкой сезона станет тропа "Путь к альпакам", которая ведет от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак. Ее протяженность составляет около километра.

Все тропы будут запускаться постепенно - в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая открываются тропы на высоте 1100 метров над уровнем моря: B-one, затем "Тропа Йети" и "Озерный Траверс". Далее, начнут работать маршруты по природному парку водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад - "Золотой" (77 метров). Ожидается, что из-за снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.

В этом сезоне в парке появится новая навигация и дополнительные зоны отдыха для гостей. Большинство троп курорта будут открыты уже в середине июня. Горный кемпинг "Нахазо" начнет действовать с первого июля, как и радиальные тропы вокруг него. А если погодные условия позволят, то кемпинг откроется раньше.

По словам Ольги Падейской, в этом году гости смогут впервые приобрести прогулочный билет с включенными услугами гида, который будет рассказывать туристам о достопримечательностях курорта, расположенных на каждой станции его канатных дорог. Кроме пеших троп, на курорте действуют и несколько велосипедных маршрутов.

В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы - подвесные мосты, высокогорные качели и родельбан. Любителям пляжного отдыха курорт предлагает собственный благоустроенный пляж на черноморском побережье в Имеретинской долине, куда можно добраться на регулярных шаттлах от отелей.

В летнем сезоне 2024 года гостей ожидает насыщенный календарь мероприятий. Самыми яркими культурными событиями обещают стать фестиваль актуального научного кино "ФАНК уикенд" и Гастрофест в начале августа, который будет посвящен богатым кулинарным традициям национальных кухонь Юга России.