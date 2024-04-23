В Петербурге фестиваль ледоколов станет частью празднования Дня города

Фестиваль ледоколов, который в 2024 году пройдет в Санкт Петербурге в 10-й раз, состоится с 30 мая по 2 июня и станет частью программы празднования Дня города. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"С учетом большой значимости юбилейный фестиваль ледоколов включен в проект общегородского плана мероприятий, посвященных Дню города - дню основания Санкт Петербурга. Ледоколы, открытые для свободного посещения с 12:00 до 18:00, будут пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове с 30 мая по 2 июня", - говорится в сообщении.

По сложившейся традиции ярким акцентом события станет вальс буксиров. Отличительной особенностью десятого фестиваля будет новый для него семейный формат. На даты его проведения приходится 1 июня, Международный день защиты детей.

"Для родителей с детьми будет подготовлена широкая развлекательно-познавательная программа на берегу", - отметили в комитете.

Фестиваль ледоколов входит в топ-25 единого календаря событий Санкт Петербурга.