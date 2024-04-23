Курорт «Эльбрус» готовит комплексные туристические продукты

В течение года курорт «Эльбрус» начнет предоставлять комплексные туристические продукты для отдыхающих, с проживанием, трансфером и экскурсиями.

«У нас есть собственная компания „Северо-Кавказский горный клуб“, которая является официальным туроператором, с этого года мы будем предоставлять комплексные продукты. Чтобы турист не просто приехал и купил ски-пасс, а мог воспользоваться всеми возможными услугами, которые есть на курорте», — сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Комплексные туристические продукты будут включать в себя трансфер, проживание, экскурсии.

«Вплоть до восхождения на пик Эльбруса. <> В целом мы говорим о том, что в пиковые зимние месяцы у нас было порядка 400 тысяч человек, но за счет всесезонности мы рассчитываем ежегодно на миллионный турпоток на Эльбрусе в течение всего года», — отметил Юмшанов.

В 2023 году Кавказ.РФ и Минэкономразвития РФ начали масштабную модернизацию «Эльбруса». Помимо расширения зоны катания, большое внимание уделено благоустройству центральной площади Азау, увеличению точек контакта с клиентами, решению проблемы с парковкой и повышению качества сервисов.