Побывавшие в России туристы рассказали, что их удивило больше всего

Туристы из Германии посетили Россию и поразились высокому качеству жизни в стране и свободе действий выше, чем ФРГ, рассказала автор канала «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен». По ее словам, первым настоящим шоком для европейцев стали магазины, которые работают круглосуточно.

В любое время дня и ночи мы можем поехать или пойти за продуктами, — с удивлением отметили они.

Еще одним неожиданным пунктом стала бесплатная медицина — путешественники не могли поверить, что ради того, чтобы получить помощь врача, не нужно каждый месяц оплачивать страховку. Как уточнила автор канала, немцы также были удивлены, что в стране работает множество онлайн-сервисов и госпрограмм, благодаря которым молодые семьи могут получить поддержку от государства. По их словам, уровень свободы в России оказался гораздо выше, чем в ФРГ.

Последний пункт, который произвел огромное впечатление на немцев — это свобода действий. Ну кто бы мог подумать, что у нас, в России, свободы больше, чем в развитой европейской стране Германии, — подытожила она.

Ранее агентство РБК со ссылкой на туроператоров сообщило о возросшем интересе российских туристов к поездкам в Европу этим летом. Количество запросов на получение шенгенских виз из России превышает возможности европейских консульств, поэтому туристы все чаще обращаются к агентам.