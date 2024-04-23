Крупный российский аэропорт временно перестал принимать рейсы

Аэропорт Минеральных Вод на Ставрополье сообщил в Telegram-канале, что принял решение о приостановке приема рейсов. Это связано с обнаружением дефекта на взлетно-посадочной полосе.

Отмечается, что дефект был зафиксирован в ходе планового осмотра во вторник, 23 апреля. Подчеркивается, что в настоящее время службы ведут работы по устранению неполадок.

По данным главы Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко, речь идет о повреждении целостности деформационных швов и незначительном нарушении целостности плит ВПП. Дефект обнаружили около 13:00 мск, отметил он.

Сергиенко подчеркнул, что аварийные службы сразу же приступили к устранению аварийной ситуации, «возникшей по техническим причинам и в связи с длительным сроком эксплуатации конструкций». По его словам, прибывающие рейсы будут перенаправлены на резервные аэродромы.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сургута в Омск, получил во время полета разряд атмосферного электричества.