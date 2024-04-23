ФПК запускает новый туристический мультимодальный маршрут из Хабаровска в Ливадию

Федеральная пассажирская компания (ФПК) запускает новый мультимодальный маршрут из Хабаровска в Ливадию через станцию Тихоокеанская. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

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"Федеральная пассажирская компания открывает новый мультимодальный маршрут Хабаровск - Тихоокеанская - Ливадия. Пассажиры смогут приобрести билеты сразу и на поезд, и на автобус", - говорится в сообщении.

Сначала пассажиры по маршруту отправляются из Хабаровска до станции Тихоокеанская поездом № 214/213, он будет курсировать ежедневно с 18 июля по 30 августа. Далее от Тихоокеанской до Ливадии через Волчанец можно будет добраться на автобусе № 514/513, в ФПК отметили, что его расписание синхронизировано со временем прибытия и отправления поезда.

Первый рейс автобуса от станции Тихоокеанская состоится 18 июля, он отправится в 10:20 и прибудет в Ливадию в 11:25. При этом в обратном направлении время отправления автобуса в 15:30 от базы отдыха "Мечта" и прибытие в Тихоокеанскую в 16:50, добавили в компании.