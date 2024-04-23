В Дагестан на майские праздники полетит больше рейсов из Москвы

Перед началом летнего сезона у туристов появилось больше возможностей для поездок в Дагестан. Сегодня, 23 апреля, авиакомпания Utair сообщила о запуске рейсов в Махачкалу из Москвы.

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Авиаперевозчик начнет летать из Внуково с 1 мая. Из Москвы лайнер вылетит в 23:55, прилет в Махачкалу – 02:55. Билеты в обе стороны по минимальному тарифу без багажа продаются на сайте по цене от 12,4 тыс. Если сравнивать с предложениями других авиакомпаний, то перелет от «Аэрофлота» обойдется в 18 тыс., а от S7 «Сибирь» – в 20,6 тыс. туда и обратно.

Как сообщает правительство Дагестана, в прошлом году регион посетило 1 млн 750 тыс. туристов. Поездки стали одним из трендов последних лет. Обратной стороной стал рост цен. Как показала недавняя дискуссия в телеграм-канале «Крыша ТурДома», многие считают, что авиабилеты стоят неоправданно дорого. Появление нового рейса дает надежду, что, по крайней мере, из Москвы шансов улететь по адекватной цене будет больше.

Кроме того, как писал TourDom.ru, в регионе ощущается дефицит гостиничных номеров, особенно остро – в горных районах.