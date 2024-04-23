В Приамурье ограничили предварительную продажу билетов в Хэйхэ из-за ледохода

Власти Амурской области приостанавливают с 23 апреля предварительную продажу билетов в Хэйхэ (КНР) в пассажирском порту Благовещенска в связи с началом ледохода на пограничной реке Амур. Об этом сообщается на сайте регионального министерства экономического развития и внешних связей.

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"В связи с ожидаемой сложной гидрологической обстановкой с 23 апреля вводится временное ограничение на предварительную продажу билетов для выезда в город Хэйхэ. На период острой фазы ледохода приобрести их можно будет в кассах благовещенского пассажирского порта только в день поездки. Принимать решение об открытии продажи билетов будут ежедневно с учетом актуальной ледовой ситуации на Амуре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вскрытие пограничной реки Амур у Благовещенска и Хэйхэ ожидается на этой неделе. Региональный Минтранс ранее предупреждал российских туристов о возможной временной приостановке пассажирских перевозок на направлении Благовещенск - Хэйхэ во время ледохода.

Перевозку пассажиров между Благовещенском и Хэйхэ в настоящее время продолжают выполнять суда на воздушной подушке. Возможная приостановка сообщения будет необходима для обеспечения безопасности пассажиров и позволит избежать серьезных повреждений транспортных средств, добавили в министерстве.

О паводке в регионе

Как сообщили в главном управлении МЧС России по региону, апрель в этом году характерен обильными осадками и высоким температурным фоном, в отдельные дни температура воздуха достигала летних значений. Это привело к раннему и быстрому вскрытию рек на севере области - река Селемджа вскрылась на 12-15 дней раньше прогнозируемых средних сроков, при этом на основных реках региона - Зее и Амуре - сохранялся ледостав.

"Все это привело к образованию заторов и колебаниям уровня воды в реках с подтоплением низменных участков местности, дорог местного значения. На сегодняшний день река Зея вскрылась, начались подвижки льда на Амуре в районе Благовещенска. По состоянию на 23 апреля подтоплены по одному участку дорог местного значения в Зейском и Селемджинском муниципальных образованиях. В Мазановском районе подтоплены пять приусадебных участков и два участка внутрипоселковых дорог в селе Молчаново и четыре приусадебных участка в селе Поповка", - сообщили в главном управлении.

В случае ухудшения обстановки к реагированию готова аэромобильная группировка, в ее составе 100 человек личного состава и 31 единица техники, в том числа и плавательные средства. Мониторинг гидрологической обстановки проводится ежесуточно на гидропостах Амурского ЦГМС, в населенных пунктах - на нештатных гидропостах работниками администраций муниципальных образований.