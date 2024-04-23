Три способа провести незабываемые майские на Кавказе

До майских праздников всего ничего. Но если вы не успели подготовить поездку заранее, не расстраивайтесь. У вас еще есть шанс поймать весну за хвост, даже несколько шансов — на разный вкус и бюджет.

© Это Кавказ

1. Индивидуальный тур под ключ

Если вы ничего не знаете о регионе и вам некогда организовывать поездку самостоятельно — доверьте это профессионалам — закажите индивидуальный тур. Это дорого, но удобно. Вам обеспечат удобный перелет, комфортный трансфер, хороший отель и неутомительную, подстроенную под вас экскурсионную программу. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

"Авиабилеты, места в отелях и окошки у гидов на Северном Кавказе еще есть, — уверена организатор индивидуальных туров и экскурсий по Дагестану Яна Мартиросова. — Просто опишите ваши запросы, и вам составят программу. И даже отыщут комфортное жилье в горах. Море в мае еще холодное, зато все цветет. В Кисловодске плюс 30. Все гуляют и фотографируют цветочные клумбы. В Кабарде зацвели яблоневые сады, а в Дагестане — абрикосовые. И на подходе маковые поля."

По словам Яны, неоспоримым плюсом индивидуального путешествия является то, что во время тура всегда можно что-то поменять, переиграть, если устали.

"Не нужно никуда спешить, после вкусного завтрака вам к отелю подадут машину. Никто не потеряется в пути, гид не будет отвлекаться на других и привезет вас в хороший ресторан в то время, когда вы проголодаетесь, а не по расписанию."

Индивидуальный тур на 4−5 дней с перелетом, проживанием, питанием и экскурсиями обойдется в 180−230 тысяч рублей на двоих.

2. Комбо-тур

Есть и более бюджетные варианты путешествия. Но будьте готовы спланировать свой отдых самостоятельно. Между прочим, в этом есть своя прелесть: разглядывать карты, прокладывать маршруты, читать о достопримечательностях, знакомиться с отзывами. Предвкушение путешествия отвлекает от рутины не хуже самого отпуска.

Сегодня благодаря интернету организовать поездку гораздо проще, чем еще лет 5−6 назад. Агрегаторы по продаже авиабилетов ищут для вас лучшие варианты. Есть множество сервисов и для поисков жилья. Нет мест в отелях? Можно снять квартиру.

"Предложений очень много на разный бюджет, — говорит сотрудница дагестанского турагентства Фатима Магомедова. — В горах есть и вполне достойные отели-«тройки», и уютные домики А-фреймы, и полноценные дома, которые вмещают много гостей. Какие-то дома действуют по типу хостелов и стоят совсем недорого — 2000−3000 рублей за номер на двоих. В таких домах, как правило, просторные кухни и холлы, красивый панорамный вид. Этот вариант идеален для туристов, которые во время поездок любят знакомиться, общаться и делиться впечатлениями с новыми друзьями."

В городах тоже сдается жилье на любой вкус.

"Мы на весенних каникулах вывезли детей в Пятигорск. За 5000 рублей сняли хорошую квартиру с отличным видом из окна и удобной локацией, — рассказывает Алена из Санкт-Петербурга, — Гуляли по городу, муж совершал пробежки вокруг Машука. Обедали в кафе, иногда готовили сами. Один раз взяли экскурсию в Архыз на автобусе. Вообще, из Пятигорска очень удобно выезжать с группами на однодневные экскурсии в Карачаево-Черкесию, Чечню, Осетию. Вместе с обедом это стоит 4000−6000 рублей с человека."

Такие радиальные выезды можно совершать и из Махачкалы или из Каспийска. Квартиры здесь стоят от 3000 до 12 000 рублей в сутки. Однодневные экскурсии по достопримечательностям — 3000−4000 рублей с человека.

А если экскурсии с гидом — это вообще не ваше, можно взять машину напрокат и кататься по региону самостоятельно. Аренда авто стала привычным делом на Кавказе — в аэропортах есть стойки сетевых компаний, много частных предложений на «Авито».

Кстати, некоторые хозяева гостевых домов в горах сами же проводят экскурсии по окрестностям на своем транспорте и даже организуют трансфер из аэропорта. А вот ездить к достопримечательностям на такси — дело не выгодное: придется спешить или платить водителю за ожидание.

В среднем такой тур на двоих обойдется в 100−130 тысяч рублей за пять дней. Сюда входят авиабилеты, проживание и две экскурсии в составе групп или на арендованной машине.

3. Путешествие на автомобиле

Ехать из Москвы на Кавказ на пару дней на своей машине — та еще авантюра, но если вы любите водить, если попутчик готов сменять вас за рулем или если вы живете не в Москве, а южнее, то почему бы нет? Это настоящее приключение — и достаточно бюджетный вариант отдыха.

"Мы ездим так уже несколько лет подряд, иногда в мае, иногда летом, — рассказывает москвич Дмитрий, — От Москвы до любого места на Кавказе — два дня, до Пятигорска это всего 1600 км. В этом мае планируем поехать по трассе М-4. Первая ночевка — на Дону, в Верхнем Мамоне, вторая — в селе Казьминском на Ставрополье. Забронировали там номер в гостинице при минеральных источниках «Долина гейзеров». 5000 рублей за номер на двоих, сюда же входят бассейны вечером и утром и завтрак. А дальше будет зависеть от погоды. Конечно, хочется в горы — там такой воздух, что усталость не чувствуется, одной ночи хватит, чтобы отдохнуть от долгой дороги. Но все зависит от погоды и самочувствия. Если будет солнечно, отправимся в Теберду и на Домбай — кататься на канатке и на лошадях, бродить по заповеднику, есть форель и шашлыки. А если будет дождь, поедем на Кавминводы, гулять по курортам и пить нарзан. Другой вариант — Северная Осетия, тропа чудес в Кадаргаване, Мидаграбинские водопады или Владикавказ."

По опыту знаю, что в самых популярных местах жилье будет найти трудно, но мы же на машине, можем поехать куда-то на окраину или в соседний, не такой раскрученный город. Например, всегда можно найти свободный номер в одном из гостевых домов в Теберде или в гостинице в Черкесске. На новом чеченском курорте «Ведучи» тоже пока что есть свободные места. Конечно, нужно подготовиться, почитать отзывы, записать контакты, продумать запасные варианты, потому что ночевать в палатке в начале мая еще холодно.

По словам Дмитрия, на бензин они планируют потратить 25 000−30 000 рублей, примерно столько же на жилье (от 2500 до 5000 рублей в день) и столько же на питание и развлечения (учитывая, что 4 дня пройдут в дороге без особых развлечений). Таким образом, на недельную поездку уйдет 75−90 тысяч рублей на двоих.

"Если ехать по платным дорогам и питаться в ресторанах, понадобится больше. Но у нас обычно уходит даже меньше, потому что мы не любим шумные, многолюдные места. Например, прогулка к Сентинскому храму нам понравилась гораздо больше, чем Медовые водопады. Уединение на природе очень способствует экономии средств!" — смеется турист.

Главное — пройти ТО, взять запаску, заранее скачать маршруты в телефон и всегда иметь при себе наличность: в горах онлайн-оплата работает не везде. Постарайтесь выехать из Москвы как можно раньше, чтобы не потерять время в утренних пробках. И не забывайте вовремя заправляться, чтобы не застрять в калмыцкой степи (если едете по трассе Р22 «Каспий») или в Джейрахском районе Ингушетии, где нет АЗС.