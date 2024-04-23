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Маршрут "Стрельная гора" вновь открыт для туристов

Забронировать свое посещение можно уже сейчас на официальном сайте Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина.

Маршрут «Стрельная гора» вновь открыт для туристов
© unsplash

Режим работы: с 9.00 до заката солнца. Допуск на маршрут осуществляется в будние дни — с интервалом в два часа, в выходные и праздничные — ежечасно. Допуск на маршрут только на автомобиле, пешие и велосипедисты на маршрут не допускаются в целях безопасности.

Приобрести пропуск на экскурсионный объект можно:

  1. На официальном сайте учреждения с онлайн-оплатой;
  2. На КПП маршрута "Стрельная гора" при наличии свободных мест.

В связи с популярностью маршрута рекомендуется бронировать дату и время посещения заранее.

Гора Стрельная располагается на территории Жигулевского заповедника в селе Зольное городского округа Жигулевск Самарской области. Высота самой популярной горы Жигулевских гор составляет 351 метр. С ее смотровых площадок открываются потрясающие виды на Волгу, острова и соседствующие горы.

К вершине горы Стрельной ведет оборудованная пешеходная тропа, которая обеспечивает безопасность туристов и сохраняет местную флору и фауну.