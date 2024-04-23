Бывалый турист рассказал, насколько реально путешествие автостопом без денег

Путешествие автостопом – это возможность получить бесценный опыт. Но немногие понимают, как данный метод работает. О том, как правильно путешествовать на попутках, рассказал «ФедералПресс» музыкант и путешественник Павел Краузе.

© unsplash

«Я как психолог считаю, что каждый человек уникален с рождения. Каждый может что-то такое, чего не может другой, но потребность у него в этом есть. В моем случае – это игра на гитаре. И еще такой бонус, как песни собственного сочинения», – рассказывает путешественник.

Путешествовать автостопом без денег совершенно реально, говорит Павел Краузе, исходя из личного опыта. Если путь предстоит не такой длинный, то можно запастись сухпайком и взять с собой спальный мешок и палатку. Таким образом, не нужно будет беспокоиться о том, где переночевать и чем перекусить. А за проезд с вас деньги, конечно же, не возьмут – это одна из прелестей автостопа, добавляет специалист.

Кроме того, замечает эксперт, можно использовать свои таланты и способности. Во многих случаях это помогает закрыть потребности в еде и ночлеге. И даже поменять обувь или предметы одежды, пришедшие в негодность.

Ранее турэксперт Сергей Голов предупредил россиян о проблемах с местами на российских курортах грядущим летом. Решить проблему может частный сектор, но он никак не регулируется, а поэтому может сильно завышать цены.