В этом году в детских лагерях смогут отдохнуть больше ребят

Увеличение охвата летней оздоровительной компанией в этом году по сравнению с 2023 годом составит 2-3 процента. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Наумова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 23 апреля.

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Такие цифры удивили главу профильного комитета Елену Перминову, которая поинтересовалась: не мало ли это на фоне активного восстановления детской загородной инфраструктуры в последнее время?

Как пояснила Наумова:

«Главная задача сегодня — восстановление доковидных показателей охвата детей летней оздоровительной кампанией, которые во время пандемии резко упали. Другие приоритеты этого года — безопасность и усиление роли воспитательной работы во время летнего отдыха», — уточнила она.

Представитель Минпросвещения также сообщила, что в этом году регионы увеличили бюджеты на летнюю оздоровительную кампанию детей в среднем на 7 процентов: