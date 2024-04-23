На что туристу в Мурманской области придется раскошелиться, а где можно сэкономить

Кольский полуостров привлекает сотни тысяч туристов в год, турпоток растет от сезона к сезону, а путешественники открывают для себя все новые виды отдыха и локации. Зимой и весной сюда едут кататься на горных лыжах и любоваться северным сиянием, летом – наблюдать за китами и бродить по Хибинам. «ФедералПресс» посчитал, сколько стоит отдохнуть в самых «раскрученных» местах в Кольском Заполярье.

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Маршрут на Север

Кольский полуостров только на карте выглядит отдаленным краем земли, где-то в начале пути к северному полюсу. На самом деле добраться сюда не так сложно и даже быстро, если сравнивать с другими территориями России. В Мурманской области два аэропорта – в столице региона и в Апатитах в центре полуострова.

Из Москвы лететь чуть больше двух часов, из Петербурга – около полутора. Для многих мурманчан маршруты настолько привычные, что некоторые ставят рекорды – от квартиры в Мурманске до жилья в Петербурге добираются за 4–5 часов.

Цены на билеты зависят от сезона и дня недели – в выходные обычно дороже. Однако если повезет, из Москвы можно прилететь без багажа тысяч за пять, из Петербурга – и того меньше.

Один из агрегаторов авиабилетов подсказывает, что счастливчик в конце апреля может взять билет из Москвы чуть дороже 1,2 тысячи рублей. Но такие подарки бывают нечасто.

Териберка

Стрелка компаса путешественника на Кольский полуостров обязательно укажет на Териберку. Древнее поморское становище, где жители когда-то ловили и перерабатывали рыбу, давно превратилось в туристическую мекку.

Считается, что за этот статус нужно благодарить режиссера Андрея Звягинцева, который снял здесь знаменитую картину «Левиафан». Режиссер сослужил Териберке добрую службу, представив этот небольшой поселок на берегу Северного Ледовитого океана как отдельного персонажа фильма – мрачного, побитого судьбой, разочаровавшегося в жизни и в конце концов ставшего символом безнадежности и разрухи.

За два последних десятилетия вырос поток желающих увидеть пляжи с белоснежным песком и с камнями «яйца дракона», сфотографироваться на фоне кладбища кораблей, выйти в море на рыбалку или фотоохоту на китов, которые устраивают здесь танцы соло и целыми ансамблями. Сюда едут туристы из всех стран мира.

Зимой и весной «загипнотизированных Териберкой» предупреждают о том, что здесь бал правит погода. Единственную дорогу, ведущую в село, заметает несколько (а то и десятков) раз за сезон, и остаться отрезанным от большой земли, распрощавшись с билетами на поезд или самолет, проще простого. Но тем, чей отдых идет по графику, обязательно будут завидовать все друзья и знакомые: говорят, Териберка – это болезнь, причем хроническая.

От Мурманска до Териберки – 120 километров. Вроде бы по меркам путешественников не так много, но эти 120 километров очень коварны. Дорога извилистая, частично грунтовая (в ближайшие годы власти обещают завершить асфальтирование). Рейсовый автобус ходит через день, стоимость билета – около 600 рублей в один конец. Туристы предпочитают арендовать автомобили (чаще внедорожники) или микроавтобусы. Цена за прокат авто на сайте частных объявлений начинается примерно от двух тысяч рублей в сутки.

В последние годы гостиницы, хостелы и кемпинги в Териберке растут как грибы, но их все равно не хватает, поэтому цены чаще всего «кусаются». На конец апреля самый дешевый вариант нашелся в хостеле – около 3,5 тысячи рублей за двухместный номер за ночь без питания. Самый дорогой – 13,5 тысячи без питания, но с красивым видом из окна.

Рестораны предлагают северные деликатесы – морепродукты (морские ежи, гребешки, крабы), разные виды рыбы (форель, лосось, палтус, треска), северные ягоды. В среднем туристы оставляют здесь примерно столько же, сколько в столичных ресторанах, однако северный колорит и неповторимые виды из панорамных окон все же подают только здесь.

Что касается цен на экскурсии, то местные гиды предлагают множество вариантов. Например, автомобильно-пешеходные экскурсии из Мурманска, включающие посещение кладбища кораблей, водопада Малого Батарейского озера, пляжа «Яйца дракона», северных оленей и хаски, можно забронировать за 4,2 тысячи рублей с человека за целый день. Прогулка на катере, позволяющая полюбоваться морскими красотами и, если повезет, увидеть китов, обойдется уже в 9 тысяч рублей с человека. Туристам не надо забывать и о том, что разрешение на посещение природного парка Териберка с прошлого года является платным – 350 рублей с человека.

Кировск

Любители горных лыж давно облюбовали склоны Хибин. Кировск – горнолыжная столица Заполярья. Сезон здесь длится с октября до конца мая, инфраструктура не уступает европейской, а тренироваться сюда едут олимпийские сборные по зимним видам спорта.

Правда, найти гостиницу или арендовать квартиру здесь почти в любое время года бывает непросто. Если повезет, в крупном отеле с бассейном можно забронировать простой номер на двоих по цене от 3,5 тысячи, но шансы низкие. Разброс цен на хостелы огромен – от 3 до 13 тысяч за ночь.

Самый большой горнолыжный комплекс – «Большой Вудъявр». Ски-пасс на день в высокий сезон здесь стоит 2,6 тысячи рублей, в пик сезона – 3,2 тысячи рублей. Правда, в высокий сезон есть риск больше времени провести в длинных очередях на подъемник. Аренда горнолыжного комплекта на один день обойдется в 2430 рублей, в пик сезона – 2890. Детям и в низкий сезон цены ниже.

Оказавшись в Кировске, нельзя хотя бы раз не пообедать в ресторане на вершине горы Айкуайвенчорр – добраться сюда можно на подъемнике за 300 рублей. Обед в кафе-бистро со шведской линией обойдется в 1,2 тысячи рублей со взрослого. Ужин в изысканном ресторане – не дешевле, чем в приличном столичном заведении. Но если склон закрыт из-за непогоды, в ресторан доставит ратрак – для посетителей в вечерних нарядах это экзотический бонус.

Цены на экскурсии зависят от сложности маршрута и способа передвижения. Например, снегоходный тур до трех часов по Хибинам будет стоить от 8,2 тысячи рублей на человека. А, например, съездить в однодневный тур к знаменитым петроглифам можно за 10 тысяч рублей.

Ловозеро, Ковдор

Тем, кто хочет познакомиться с бытом и культурой коренного народа саами, обязательно нужно посетить село Ловозеро и саамскую деревню. Однодневный тур в Ловозеро с катанием на оленях, посещением хаски-центра, дегустацией местной кухни обойдется чуть дешевле трех тысяч рублей. А вот двухдневное путешествие в ловозерские туры на снегоходах с посещением горных рек и озер, с подледной рыбалкой, визитом на стоянку оленеводов и главной изюминкой – посещением Сейдозера, которое считается и местом обитания духов, обойдется уже примерно в 27 тысяч рублей.

Посещение саамской деревни, где туристам расскажут, как коренной народ жил раньше и живет теперь, познакомят с оленями, хаски и кроликами, покажут, как задобрить духов и загадать желание, стоит 1750 рублей с человека. За аутентичный обед с ухой и олениной придется доплатить.

Небольшой город Ковдор к 200 километрах от Мурманска долгое время не знал, что он – столица загадочной гиперборейской цивилизации. После того как мифы и легенды украсили репутацию промышленного городка, он получил свою долю туристического внимания. Сюда едут отметить Гиперборейский Новый год – это уникальный фестиваль в самый короткий день в году, а еще – отыскать следы загадочной древней страны.

Мурманск

Столица Заполярья сама по себе может стать целью путешествия. Город на берегу незамерзающего залива с героической историей военных лет сравнительно молодой (чуть больше ста лет), он может поразить воображение путешественника. Зимой, несмотря на полярную ночь, он светлый и яркий благодаря подсветке улиц и зданий.

Климат здесь не такой суровый, как в большинстве северных городов (здесь надо сказать спасибо Гольфстриму), зимы мягкие и снежные, а затяжные лютые морозы – большая редкость. В городе много уютных кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек – здесь можно попробовать как оленину в брусничном соусе с ягельными чипсами, так и утолить голод привычными пиццами или суши.

Зимой сюда стекаются охотники за северным сиянием – специалисты давно если не приручили это явление, то уже научились довольно точно его предсказывать, так что знатоки и ценители Авроры Бореалис часто просто ждут сигнал гида – «пора выдвигаться» и вылетают на охоту. Цены на такие развлечения тоже очень разные и зависят от состава группы, способа передвижения и дополнительных опций (некоторые группы сопровождает профессиональный фотограф, который учит «ловить» сияние в объектив). В среднем можно поохотиться за 4–5 тысяч рублей с человека.

Обязательная точка на мурманском туристическом маршруте – первое в мире судно с ядерной энергетической установкой, ледокол «Ленин», стоящий на вечной стоянке на морском вокзале. Теперь здесь музей, где ярко и интересно рассказывают об истории атомной отрасли, об отважных покорителях Севера, о визитах Фиделя Кастро и Юрия Гагарина. Стоимость посещения довольно символическая – от 100 до 600 рублей. В городе работают несколько музеев, в том числе краеведческий и художественный, современная филармония, где концерты дают звезды с мировым именем, три театра.

Каждый, кто приезжает на Кольский полуостров, может приобрести «паспорт полярника» – особый документ, который подтвердит маршруты арктического путешественника, его встречи с северными животными и необычными явлениями, поможет спустя много лет вспомнить о ярких впечатлениях и событиях.