Турагент раскрыла, когда пермякам выгоднее отдыхать в Дагестане

Жители Перми могут сэкономить на отдыхе в Дагестане до 30%, если поедут в отпуск после майских праздников. Об этом URA.RU рассказала директор пермской туристической компании «А-Тур» Алина Балыбердина.

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«Сейчас в Дагестан „горят“ даты после майских праздников. То есть если человек может поехать в длинные выходные, но с захватом рабочих дней. Например, с 4, 6, 8, 10 или 11 мая на девять ночей путевки стоят от 80 тысяч рублей на двоих. Раньше такие туры стоили от 100-110 тысяч рублей на двоих», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она добавила, что выгоднее покупать путевки на долгий срок, например, на девять дней. Это связано с тем, что на короткие туры спрос выше, соответственно, стоят они дороже. Также турагент предупредила о повышении цен на путевки перед летним сезоном.