На Камчатке туристам предложат слетать к действующим вулканам в майские выходные

Туроператоры Камчатки подготовили несколько предложений для жителей и гостей полуострова на длинные майские выходные дни. Среди них - вертолетные экскурсии к действующим вулканам, которые доступны в межсезонье, сообщил ТАСС министр туризма региона Владимир Русанов.

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"Камчатское межсезонье пока не является популярным периодом для туризма. Но это имеет и плюсы - можно быстро и легко записаться на доступные туристические программы. Беспроигрышным вариантом в такое время является выбор познакомиться ближе с историей полуострова. Возможно посетить обзорную экскурсию по городу Петропавловску-Камчатскому. <...> Также в мае доступны вертолетные обзорные экскурсии к южной группе вулканов (Горелый и Мутновский, каньон Опасный) и Авачинской группе (Авачинский и Корякский, Налычевская долина)", - сказал министр.

Он добавил, что в межсезонье можно отправиться на экскурсию в этнические стойбища, познакомиться с историей, легендами, обрядовыми танцами коренных малочисленных народов Севера, продегустировать местную кухню. Кроме того, запускаются морские прогулки к острову Старичков. Турфирмы региона подготовили предложения по посещению западного побережья полуострова. Также в последнее время пользуется популярностью территория цветения лизихитонов.

В профильном министерстве добавили, что для жителей и гостей Камчатки, которые отправятся в путешествие по полуострову летом, подготовлены новые маршруты: вертолетный тур на вулканы с посадкой на Тимоновских источниках, новые предложения от серф-школ, работающих на побережье Тихого океана.

Помимо этого, в середине мая в регионе запустят новый комплексный национальный маршрут "Камчатка - здесь начинается Россия", который объединит лучшие туристические локации края.

Гости увидят природу Камчатки, узнают героическую историю полуострова, искупаются в целебных термальных источниках, совершат морское путешествие по Авачинской бухте, сфотографируются на фоне камчатских вулканов, попробуют блюда местной кухни. Также туристы смогут посетить первый в России музей вулканов "Вулканариум", музей "Океанрыбфлот" с виртуальным путешествием по новейшему супертраулеру "Георгий Мещеряков". Новое направление учитывает интересы гостей разного возраста.

Как сообщили ТАСС в краевом Минтуризма, турпоток на Камчатку в 2023 году превысил 360 тыс. человек. Этот показатель является рекордным за последние годы. Традиционно туристов привлекают горячие термальные источники, вертолетные экскурсии, катание с вулканов на горных лыжах и сноубордах, посещение побережья Тихого океана и морские прогулки.