Самые популярные российские города для туризма на майские праздники

Данные российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ показывают, что количество бронирований на майские праздники среди пользователей увеличилось в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом "Последним новостям" рассказал эксперт сервиса Алексей Черепахин.

© freepik

Приблизительно 30% отдыхающих выбирают Санкт-Петербург и Сочи для отдыха в это время. Популярными также остаются Анапа, Пятигорск, Кисловодск, Казань, Волгоград и Москва. Стоимость отдыха в "горячие" майские выходные увеличилась в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Однако есть доступные бюджетные направления, такие как Абхазия, где цены остались приемлемыми. Например, средняя цена ночи в Гагре составляет 2270 р., а в Пицунде - 2100 р. Бюджетный отдых возможен также на курортах Крыма и Краснодарского края.

Экскурсионный отдых предлагает разнообразные цены, например, ночь в Смоленске обойдется в 2400 р., в Ростове-на-Дону - в 2700 р. В целом, направления с ограниченной логистикой остаются бюджетными, в то время как места, легко доступные из Москвы и других городов, становятся все более популярными и соответственно дороже.