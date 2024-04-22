В Краснодаре обсудят развитие винного туризма

23 апреля на выставке «Винорус. Винотех- 2024» пройдет круглый стол «Винный туризм: все дороги ведут на Юг», где виноградари и виноделы, поставщики и представители крупных торговых сетей обсудят особенности регулирования отрасли, изменения потребительских предпочтений и построение имиджа региона как столицы российского виноделия.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который должен установить правила использования для винного туризма земель, пригодных для выращивания винограда. Правительство поддержало этот законопроект в первом чтении, но с условием его доработки: необходимо прописать меры, направленные на защиту виноградников.

По мнению организаторов, особого внимания также требует необходимость комплексного продвижения нового туристического продукта. В связи с этим Кубань, занимающая первое место в России по выращиванию винограда и производству вина, а также лидер по количеству лицензированных фермерских виноделен, может стать флагманом страны по развитию винного туризма. По итогам 2023 года винодельни Краснодарского края посетило около 1 млн человек, что в пять раз больше, чем годом ранее. Участники мероприятия обсудят с региональными властями продвижение винного туризма, поделятся опытом привлечения массовых туристов и организации уникальных винных маршрутов.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в группе РБК Юг и Северный Кавказ в VK.

Ранее сообщалось, что поставки европейских вин в Россию резко сократились. За шесть месяцев с начала маркетингового года поставки вина из стран ЕС в Россию составили 1,19 млн галлонов. Период роста поставок продолжался до значительного обвала в течение предыдущих пяти лет, достигнув своего пика в прошлом году.

Напомним, ассоциация виноделов России призвала ввести повышенные пошлины на вино из недружественных стран. Пошлины могут вырасти до 200 процентов. Их планируется увеличить ради поддержки отечественных производителей. Кроме того, они предлагают отменить все льготы, действующие на ввоз вина из Грузии.